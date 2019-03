Un anno senza Fabrizio Frizzi | il ricordo di TvBlog VIDEO

blogo

(Di martedì 26 marzo 2019)26 marzo 2018, ore 6 del mattino: l'Italia si svegliava con un amico in meno,. Oggi, ad undi distanza dalla sua scomparsa, il sentimento di incredulità davanti alla mancanza di una figura come la sua è ancora chiaro. Ma una cosa è certa, diresta tutto ciò che ha regalato al suo pubblico: eleganza, sorriso, generosità professionalità, educazione.Quel giorno il paese intero, da nord a sud, è stato letteralmente investito da un velo di tristezza. Era stato il primo Tg1 del mattino a dare la triste notizia, lasciando tutti attoniti. Degli increduli Franco di Mare e Benedetta Rinaldi presero la linea pochi minuti dopo per condurre una puntata di Unomattina che, purtroppo, non si può dimenticare. "Amico del paese intero" sono state le prime parole del giornalista e conduttore, "Un artista che ha fatto grande la Rai" dice un commosso Vincenzo Mollica ...

Raiofficialnews : Un anno senza #FabrizioFrizzi: il ricordo di tanti amici e colleghi, tutta la programmazione #Rai dedicata ??… - RaiRadio2 : ?? Hai un amico in me Più di un amico in me! ?? Domani, #26marzo, sarà un anno senza #FabrizioFrizzi e vogliamo ric… - RaiUno : Il suo sorriso era un bel regalo per tutti! Il #26marzo un anno senza #FabrizioFrizzi. Tutta la programmazione Rai… -