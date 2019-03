Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si ha la cittadinanza rami perché come se fosse mio figlio Dopo le polemiche dei giorni scorsi legata al dibattito sullo ius soli il Ministro dell’Interno Matteo Salvini apre a sorpresa alla concessione della cittadinanza speciale per intero di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi insieme al tuo compagno durante il sequestro dell’autobus ...

INFORTUNIO RONALDO/ Ultime Notizie : il bollettino della Juventus dopo i primi esami : INFORTUNIO Cristiano RONALDO come sta? Stiramento Cr7 durante Portogallo Serbia. Salterà Juventus Ajax di campions League? Ultime notizie.

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio il parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul Diritto d’autore via libera dell’aula di Strasburgo l’accordo provvisorio raggiunta febbraio sulle nuove norme sul rispetto del Diritto d’autore in internet ne è passato con 348 349 36 astenuti le nuove norme europee sul copyright che includono salvaguardia ...

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale un nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Ceccarelli apriamo con Roma è un organismo delicato che necessita di cura umile altri due e di coraggio creativo per mantenersi ordinata è vivibile perché tanto splendore non si del cumulo delle glorie passate ti posso aggiungere il contributo delle nuove generazioni loro specifico genio le loro iniziative i loro buoni progetti così il Papa nel suo corso ...

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale per l’informazione dall’Italia e dal mondo studio Roberta Frascarelli tre giovani sono stati fermati dai Carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una diciannovenne statunitense gli abusi sono stati commessi il 15 marzo forse non auto posteggiata in un luogo isolato del lungomare dopo che la vittima era stata accompagnata bene i locali della Movida della città e ripresi dai ...

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi studio Andiamo in Gran Bretagna la premier theresa May di nuovo KO sulla brexit ancora però decisa non di mettersi il Parlamento britannico ha trovato ieri un emendamento con cui si auto esce più poteri sulla presentazione di piani alternativi alla linea della Premier che verranno discussi domani tre i sottosegretari di Messi si dopo aver votato in ...

Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Luigi in studio Cesare Battisti brigatista rosso dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza ha messo ieri per la prima volta di essere responsabile dei quattro omicidi per i quali è stato condannato ha parlato davanti al magistrato riferendosi soltanto alle sue responsabilità nessun nome di terzi sui fatti del passato nel sia stata ...

Scuola - concorsi docenti Ultime Notizie : Bussetti dimentica lentezza burocratica e mancate assunzioni : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, insiste nel ribadire come il concorso rappresenti l’unica strada percorribile per il reclutamento dei docenti. Eppure, come fa notare Anief, uno dei problemi che assillano la Scuola è rappresentato dalla lentezza procedurale dei concorsi per docenti oltre alla mancata immissione in ruolo di tutti i vincitori e idonei. Concorso docenti, per la secondaria bando entro il 2019 secondo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fabrizio Corona torna in carcere - 26 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Fabrizio Corona torna in carcere; Ennesima vittoria del centrodestra; Disagi nel traffico aereo, 26 marzo 2019,.