quattroruote

(Di martedì 26 marzo 2019)ha siglato un accordo dal valore di 3,1di dollari (2,7di) per acquisire lamediorientaleNetworks. Loperazione, anticipata nei giorni scorsi da diverse indiscrezioni, consente alla società statunitense di ampliare la propria presenza in Medio Oriente e di ottenere anche una serie di benefici in vista della sua ormai imminente quotazione in Borsa.Fine della battaglia. L'integrazione tra le due società pone anche fine a una battaglia senza esclusione di colpi per la conquista di unarea da 400 milioni di abitanti, caratterizzata da promettenti opportunità di sviluppo per i servizi di ride-hailing (trasporto a chiamata) grazie sia alla bassa età media della popolazione, sia alla forte propensione all'utilizzo di servizi via smartphone. La loro rivalità ha raggiunto una tale intensità da aver trasformato il mercato mediorientale in una sorta ...

Luca_Zunino : Uber - Acquisita la concorrente Careem per 2,7 miliardi di euro - -