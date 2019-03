gazzettadelsud

(Di martedì 26 marzo 2019) ''Personalmente sono doppiamente soddisfatto - ha detto Centinaio - perch il mondo delha risposto a una richiesta di aiuto, e perch vedo viaggiare insiemee agricoltura che ho voluto ...

Ansa_TerraGusto : Siglato un protocollo d’intesa tra @CooperativeAgro e Associazione Italiana @confalba per promuovere l'acquisto di… - SiciliaBT : #Travel #news dal mondo: Turismo al fianco dei pastori, in 2500 hotel al via promozione pecorino -> - italiavev : #Travel #News: viaggiascopriTV: Turismo al fianco dei pastori, in 2500 hotel al via promozione pecorino -> -