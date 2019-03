Tumore della cervice uterina | dell’ano | orofaringe | pene | vagina e vulva | 6 500 nuovi

A Baggiovara - Modena un'innovativa biopsia scopre in un minuto il Tumore della prostata e consente di asportare la neoplasia con precisione ... : Ciò che il microscopio "vede" viene trasferito su un pc e le immagini digitalizzate possono essere così condivise con qualunque patologo ovunque si trovi nel mondo, abolendo la necessità di disporre ...

Il cioccolato di Modica e Il Filo della vita contro il Tumore al seno : Il Consorzio del cioccolato di Modica al fianco della Associazione “Il Filo della vita” nella lotta contro il tumore al seno. Convegno sabato 23 marzo

Bloccare la comunicazione che avvia il Tumore della prostata - : ... PhD in Oncologia Molecolare alla Scuola Europea di Medicina Molecolare, SEMM, di Milano, Master in Giornalismo e comunicazione Istituzionale della Scienza all'Università di Ferrara. Ha lavorato nove ...

Pensano abbia dolori della crescita ma è un Tumore. La mamma di Giulia - 7 anni : “Aiutateci” : Un’altra piccola guerriera siracusana ha bisogno di combattere, con il nostro aiuto, il brutto male che l’ha colpita, sottraendole la spensieratezza dei suoi sette anni, ma non intaccando per fortuna il suo meraviglioso sorriso incantato e la sua grande voglia di vivere, grande e forte più del mostro che ha aggredito il suo corpicino esile: un neuroblastoma metastatico, di quarto stadio.--E’ la dolce Giulia, che purtroppo ha ricevuto, proprio ...

Canada - modella curvy muore a 30 anni per un Tumore alle ovaie : Purtroppo, ancora una volta, bisogna portare alla luce una notizia veramente tanto triste in cui a perdere la vita è una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai dai tutti come il male del secolo, un tumore. La vittima è la modella curvy canadese di appena trenta anni, Ashley Shandrel Luther, meglio nota come Elly Mayday, molto nota in questo mondo per aver contribuito a sdoganare i parametri della bellezza femminile. Secondo ...

Tumore della cervice : cos'è - cause e prevenzione : Il Tumore della cervice è un cancro che colpisce la sfera genitale femminile. Ecco cos'è e come prevenire questa patologia. La nota Ministero Salute

Tumore alla gola tra i giovani - è boom a causa della diffusione del sesso orale : Il legame tra sesso orale e Tumore alla gola è ormai scientificamente provato, ma a riportare l' attenzione sul fenomeno è un' inchiesta, pubblicata dal Gazzettino, che arriva dal Nordest: nella sola Provincia di Pordenone, i tumori di questo tipo rappresentano il 35-40 per cento di tutti quelli pre

“Tre anni di attesa per un intervento di rimozione di un Tumore della prostata” : il Cardarelli chiarisce : In merito alle notizie di stampa per le quali un paziente avrebbe “atteso tre anni prima di essere chiamato per un intervento di rimozione di un tumore della prostata” la direzione generale del Cardarelli fa sapere quanto segue: Avviate le dovute verifiche è emersa una realtà molto differente da quanto riportato. I dati certificati risultanti dai sistemi di gestione dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli mettono in luce una realtà ...

Bimba di 10 anni muore per un Tumore. Il dolore della madre : "Niente funerale - non credo più : ha sofferto troppo" : A Padova. Iolanda Deda si è arresa mercoledì dopo un calvario durato 11 mesi. La mamma: "Nessun genitore dovrebbe vedere la propria figlia così"

Serena Grandi parla della sua lotta contro il Tumore al seno : “Me ne sono accorta per caso” : Serena Grandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Serena Grandi è tornata a parlare della sua lotta con un tumore al seno: “sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno, dico a tutte le ragazze e le donne ...

Francesco Chiofalo e il Tumore : «La notte prima dell'operazione la più brutta della mia vita» : ?Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue doveva...

Cristiano Ronaldo - il dramma della madre : 'Io - operata di Tumore - lotto per la vita' : Cristiano Ronaldo, la mamma Maria Dolores ha un tumore: 'Sto lottando per la mia vita'. Chiunque vorrebbe essere Cristiano Ronaldo. Considerato uno dei più forti calciatori al mondo, tra i più pagati ...

