Tumore bruciato con il calore | l’esclusivo intervento a Padova che apre nuovi scenari per

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Unche in realtà ne racchiude due e che sfrutta la forza delper distruggere le cellule tumorali. E’ quanto portato a termine a, dove l’operazione ha permesso ai medici di neutralizzare in un colpo solo le metastasi in due organi diversi: fegato e polmone. La procedura messa in campo dall’azienda ospedaliera veneta si chiama, tecnicamente, ablazione termica a microonde. La tecnica messa in atto, in base a quanto spiegato dagli esperti, è applicata nella cura delle neoplasie del fegato e da qualche tempo validata anche su altri organi, come polmone e rene. La particolarità dell’eseguito all’inizio di marzo in Veneto, è quella di aver trattato in contemporanea in un’unica seduta fegato e polmone, in cui la paziente, una donna di 84 anni, aveva rispettivamente metastasi di circa 4 centimetri e 1 cm originate da un ...

descara45658281 : RT @TgrVeneto: #Padova: doppio #tumore, fegato e polmone, bruciato con il calore. Si chiama tecnica di termoablazione con microonde e conse… - OSpeleologo : RT @TgrVeneto: #Padova: doppio #tumore, fegato e polmone, bruciato con il calore. Si chiama tecnica di termoablazione con microonde e conse… - elimir73 : RT @TgrVeneto: #Padova: doppio #tumore, fegato e polmone, bruciato con il calore. Si chiama tecnica di termoablazione con microonde e conse… -