Trapianti | raggiunte 5 milioni di dichiarazioni di donazione degli organi

(Di martedì 26 marzo 2019) Ledi volontà alladie tessuti hanno raggiunto quota 5. “Il traguardo è stato tagliato grazie a una donna residente a Curtatone, in provincia di Mantova, che ha espresso la propria volontà al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica il 22 marzo scorso“. Lo comunica il Centro nazionale(Cnt). A oggi i Comuni che possono registrare ledi volontà sono 5.940. “Il comune con la più alta percentuale di residenti che al momento del rinnovo della carta d’identità hanno effettuato la dichiarazione è Lugnano in Teverina, in provincia di Terni – sottolinea il Cnt – su 1453 abitanti ben 448 persone si sono espresse, il 30,8%. Tra le città con più di 100 mila abitanti il primato appartiene a Bologna, con il 13,4% di cittadini che ha già registrato la volontà; seguono Terni (10,6%) e Siracusa ...

