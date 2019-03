Trani News - Trani Conferenza su una citta' sicura e accogliente

Trani News - Rassegna jazz e dintorni - il programma definitivo. Scontistica per studenti : Queste le 4 date degli spettacoli: VENERDI' 12 APRILE: Rimbamband VENERDI' 25 OTTOBRE: Chiara Civello VENERDI' 29 NOVEMBRE: Sergio Cammariere VENERDI' 20 DICEMBRE: Francesco Cicchella

Trani News - Conclusa con successo la prima edizione di Venerdì a Teatro. La soddisfazione degli organizzatori : 'Cinque spettacoli per cinque diverse emozioni' recitava lo slogan della manifestazione che dal 18 gennaio al 22 marzo ha accompagnato gli spettacoli in cartellone tenutisi al cinema-teatro Impero di ...

Trani News - Alla squadra maschile di Pallavolo del Liceo Vecchi il titolo di Campione Provinciale BAT : LA VOCAZIONE SPORTIVA DEL Liceo Vecchi CONIUGATA CON SCIENZA E SALUTE Ancora una volta il Liceo 'V. Vecchi ' di Trani si rivela protagonista assoluto nei Giochi Sportivi Studenteschi 2018/2019. In questa occasione, a salire sul gradino più alto del podio ...

Trani News - Il liceo con curvatura biomedica al Vecchi : trampolino per l'accesso alle facolta' medico-sanitarie : Il 27 febbraio scorso in VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, si è svolta un'audizione sull'istituzione dell'indirizzo del liceo Biomedico collegato a un nuovo ...

Trani News - "InPuglia365" - tanti eventi di arte e cultura offerti dalla Fondazione S.E.C.A. : Infatti, a seguito dei recenti fatti di cronaca che hanno visto la Cattedrale di Trani protagonista in negativo, la Fondazione S.E.C.A. ha ritenuto opportuno far vedere ai più piccoli le immagini del ...

Uomini e Donne news - s Trani movimenti social dopo la scelta di Lorenzo : Uomini e Donne news : strani movimenti social dopo la scelta di Lorenzo Riccardi Nel programma di Maria De Filippi è arrivato il momento delle tanto attese e temute scelte. Quelle che solitamente vengono effettuate sulle classiche sedie rosse in mezzo allo studio, quest’anno hanno subito un radicale cambiamento. Come ogni telespettatore e appassionato di Uomini […] L'articolo Uomini e Donne news , strani movimenti social dopo la scelta ...

Trani News - Trani dai modi gentili - poesia di Fabio Strinati : ... che mi rovista il cuore infuso d'estasi ove campeggia il mondo, sembra un'insenatura ideale sulle tue labbra fertili i rivoli contorti; sfumano i sapori dei corbezzoli, i mandorli in fiore come ...

Trani News - Progetto al Vecchi - scienza e salute : un approccio panico " avvio del 2° modulo : In particolare l'obiettivo è considerare il binomio salute e scienza come un'opportunità sociale, culturale ed economica, un'opportunità concreta, stimolante e potenzialmente remunerativa sia per l'...