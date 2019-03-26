Traffico Roma del 26-03-2019 ore 14 | 30

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Traffico Roma del 26-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 13.20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA. ALL’APPIO LATINO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE IN PIAZZA DELL’ALBERONE ALL’INCROCIO CON VIA APPIA NUOVA. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DI CIAMPINO ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 11.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE VERSO LA SALARIA, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO INFATTI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA PITTLUGA VERSO LA TANGENNZIALE INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 11.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE VERSO LA SALARIA, PER LA CHIUSURA DELL’USCITA DI CORSO DI FRANCIA CI SONO INFATTI CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA PITTLUGA VERSO LA TANGENNZIALE INCIDENTE CON ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE INTENO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE POI TRA Roma SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI RALLENTAMENTO ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE INTENO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, PIÙ TRAFFICATA LA PARTE AD EST DELL’ANELLO CON RALLENTAMENTI E CODE TRA Roma NORD E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA CASILINA E TOBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE POI TRA Roma SUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA ED ANCORA DEI RALLENTAMENTO ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 09.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SEMPRE INTENO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA Roma NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E PONTINA ; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA IL SANT’ANDREA E TRIONFALE, TRA AURELIA E PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE SULLE ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 08.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTANO LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TRIONFALE E PISANA E DALLO SV DI FIUMICINO ALLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE SULLE DUE CARREGGIATE TRA BUFALOTTA E SV A24 CODE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 08.20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTANO LE SEGNALAZIONI SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA . RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TRIONFALE E PISANA E DALLO SV DI FIUMICINO ALLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE SULLE DUE CARREGGIATE TRA BUFALOTTA E SV A24 CODE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA E SULLA ESTERNA TRA TRIONFALE E PISANA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. Traffico IN FILA ANCHE SLLA TANGENZIALE TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ORE 07.20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL TECNOPOLO VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE LE PRIME CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA Roma-FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. Traffico IN DIMINUZIONE. ED È IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA. IN USCITA DA Roma CI SONO PERÒ ANCORA DISAGI: È RALLENTATO ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA Roma- FIUMICINO TRA IL BIVIO PER CIVITAVECCHIA E IL RACCORDO ANULARE. DISAGI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, MA L’INCIDENTE è AVVENUTO VERSO Roma. E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24. QUI I ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN CORSO. PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN CORSO. PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ...
Traffico Roma del 25-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 25 MARZO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA DI BOCCEA DISAGI NELLA ZONA DI CASALOTTI. IL MOTIVO, LAVORI IN CORSO. PER LAVORI ABBIAMO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA; IN QUESTO CASO È CHIUSA L’USCITA PER CORSO FRANCIA E VIGNA CLARA. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN ...