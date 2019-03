Tra scienza | tradizione | sapienza di antichi Maestri e guarigione | arriva la nuova

Torino aderisce al "Patto Trasversale per la Scienza" e propone un "Patto per le Scienze" : Fabio Gosetto , M5S,, pur rispettando entrambi i documenti, ha spiegato che l'odg Mensio tenta di allargare il ragionamento anche a quelle discipline e pratiche non ancora riconosciute dalla scienza ...

Psicologia Transpersonale : la scoperta del sé oltre lo stato di coscienza : ... essi sono basati su una tradizione speculativa rigorosa entro i suoi criteri sicuramente non riducibili alla scienza empirica ma -a nostro parere- stimolanti anche per noi, Giovanni Maria Ruggiero,. ...

La via del sapere. La sfida-Zamboni Tra scienza e incuria : Un attimo dopo che si è letta la storia di Eustachio Manfredi e di Luigi Ferdinando Marsili, ci si chiede come è stato possibile che via Zamboni, l'asse portante della zona universitaria, non solo non ...

Il genio di Leonardo Tra arte - scienza e macchine fantastiche : E' stata presentata questa mattina a Villa Recalcati la mostra '2019, l'anno di Leonardo' che si svolgerà proprio nella sede della Provincia di Varese dal 9 al 17 maggio. «L'idea della mostra, nel 500°...

8 motivi che spingono il partner a Tradire secondo la scienza : secondo uno studio scientifico pubblicato sul Journal of Sex Research, esistono alcune condizioni che possono portare ad avere una relazione extraconiugale

«Contro i muri - conTrabbandiamo coscienza» : Oltre 250 esperti, provenienti da tutto il mondo, affronteranno il tema 'Visibile invisibile'. Il programma in biennaledemocrazia.it

Arte e scienza della scultura su pieTra : 20/03/2019 - 13:18 Ci sono tante ragioni, si suppone, per scolpire la pietra così come esiste per tutto ciò che offre l'opportunità per l'espressione artistica, generare un reddito, compiere una ...

Matrimoni misti - interspecie e mutipli - quando la politica si sconTra con scienza e social : I social sono pieni di confessioni, gente che dichiara Matrimoni misti e fra specie diverse. C’è chi, laziale, si è sposato una romanista. C’è chi cita Troisi e la sua battuta sul fatto che un uomo e una donna siano le persone meno adatta a sposarsi. C’è chi fa satira con la tonaca: «Ho sposato Gesù. Vale come #Matrimonimisti?». E c’è anche chi evoca colui che non deve essere nominato perché anche Lord Voldemort non voleva i Matrimoni fra maghi ...

Festa del Papà 2019 Tra scienza - storia - musica e natura : 18 curiosità emozionanti e sbalorditive : Oggi è la Festa del Papà, il giorno in cui si festeggiano i Papà e la paternità, i legami paterni e l’influenza dei padri nella società. Ma quello di onorare il padre è un concetto che risale alle radici della civiltà umana. Mentre la Festa della Mamma è stata stabilita ufficialmente nel 1914 (ed era ampiamente celebrata anche prima di questa data), la Festa del Papà non è stata accolta con lo stesso entusiasmo. Nonostante molte persone pensino ...

Archeologia industriale - ferrovie storiche e centri di ricerca - dove passato e scienza si inconTrano : Nel suo discorso inaugurale, Adriano Olivetti affermò 'Di fronte al golfo più singolare del mondo, questa fabbrica si è elevata in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di ...

Scienza con Gioia 2019 : le macchine Tra passato - presente e futuro sostenibile : ...'presente e futuro di Gaia' 3 giugno 2018 Il Liceo Gioia al Piacenza Oil &Gas Museum 23 febbraio 2019 Studentessa 18enne del liceo Gioia vince premio nazionale al pianoforte 27 febbraio 2019 'Scienza ...

Le cose più sTrane che succedono nel sonno - documentate dalla scienza - : Iniziare a saltare involontariamente nel letto proprio nel momento in cui ci si vorrebbe disporre al sonno è una bella scocciatura. Si tratta di un fenomeno abbastanza raro, il mioclono propriospinale,...

14 marzo - RITORNO ALL'ATLANTE OCCIDENTALE DI DANIELE DEL GIUDICE Conversazione Tra scienza e letteratura - Bari : 14/03/2019 Giovedì 14 marzo 2019, ore 16.00 Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari In occasione della nuova edizione del romanzo Atlante OCCIDENTALE di DANIELE Del GIUDICE, pp. XII248, Einaudi ...

Leonardo da Vinci fra scienza e tecnologia : inaugura la mosTra alle Scuderie del Quirinale : Il lungo anno nel segno di Leonardo è cominciato: ad inaugurarlo, la grande mostra presso le Scuderie del Quirinale di Roma dal titolo "Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza". Da oggi e fino al 30 giugno sarà possibile ripercorrere il viaggio attraverso l’opera ingegneristica del maestro, con stampe, disegni e progetti originali provenienti da Milano e da altre importanti istituzioni museali d’Europa.Continua a leggere