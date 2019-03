Torna la Clericus Cup | in campo da sabato

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019)to dopo un anno di attesa le preghiere e le reti dellaCup, il Mondiale della Chiesa, promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, il calcio viene visto in modo diverso con particolare risalto alla dimensione spirituale. La nuova edizione della competizione sarà presentata alla stampa giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 10.45 presso la Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia, 3), l’inizio è previsto invece per il 30 marzo. Una competizione che va oltre il valore del risultato.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articololaCup, indaCalcioWeb.

