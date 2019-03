Torino | blitz di un gruppo di anarchici | occupata ex scuola “Prima tappa in vista del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “Dopo lo sgombero dell’Asilo di via Alessandria, abbiamo deciso di occupare l’ennesimo spazio vuoto di questo quartiere”, si legge su un volantino distribuito daldiche questa mattina aha occupato l’exelementare Salvo D’Acquisto in via Tollegno 83. “Prendiamoci lo spazio per discutere, organizzarci e lottare”, recita lo striscione appeso alla struttura. Dopo le proteste per lo sgombero dell’Asilo avvenuto il 7 febbraio da parte della polizia e la manifestazione del 9 febbraio scorso nel centro di, questa nuova occupazione – annunciano gli– è la primadi una serie di iniziative di protesta annunciate indel corteo del 30 marzo. Un corteo che preoccupa anche il questore Francesco Messina: “Sarà una manifestazione complessa, con cui chiuderò la mia esperienza torinese”, ha ...

