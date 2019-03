Torino | 18enne stuprata dal clandestino La Polizia si ribella | Cosa non è

Stupra una 18enne in un parco di Torino - arrestato 30enne della Guinea : Una ragazza di 18 anni è stata violentata in un parco di Torino dove si era appartata con un amico all'uscita della discoteca Life. Un 30enne della Guinea, irregolare in Italia, ha minacciato la coppia con un coccio di bottiglia e ha abusato della giovane. La Polizia, allertata da un buttafuori del locale, è intervenuta e ha arrestato l'uomo prima che la violenza avesse un epilogo ancora più drammatico. La ragazza, da poco maggiorenne, aveva ...