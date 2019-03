Tiro a volo | Coppa del Mondo Acapulco 2019 | ottime notizie da trap femminile e skeet

Tiro a Volo – Coppa del Mondo Acapulco : secondo posto e pass per Tokyo 2020 per Gabriele Rossetti : Gabriele Rossetti secondo nello skeet in Coppa del Mondo ad Acapulco: staccato il pass per Tokyo 2020 Gabriele Rossetti ha centrato l’obiettivo della carta olimpica per l’Italia in vista di Tokyo 2020, conquistando il secondo posto nella gara di skeet maschile di Coppa del Mondo ad Acapulco. Davanti a lui solo l’infallibile Vincent Hancokc, perfetto in qualificazione con 125 su 125 ed in finale con 60 su ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Gabriele Rossetti secondo nello skeet! Centrata la qualificazione per Tokyo 2020 : Gioisce l’Italia del Tiro a volo: il secondo posto di Gabriele Rossetti nella finale dello skeet maschile che ha chiuso la tappa della Coppa del Mondo di Acapulco, in Messico, consegna alla nostra Federazione la seconda ed ultima carta olimpica in questa specialità per Tokyo 2020 dopo quella Centrata da Riccardo Filippelli agli ultimi Mondiali. L’Italia al momento vanta entrambe le carte anche nel trap femminile, mentre siamo ancora ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Gabriele Rossetti rimonta e centra la finale - beffa per Tammaro Cassandro : Un lunghissimo shoot-off regala a Gabriele Rossetti, campione olimpico in carica, l’ultimo atto dello skeet maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo di Acapulco, in Messico: l’azzurro entra nella finale a 6 col dorsale numero 5, dopo aver vinto uno spareggio contro 6 avversari in corsa per due posti. I sette avevano totalizzato 122/125 in qualifica. L’italiano rompe 14 piattelli consecutivi e batte il ceco Jakub ...

‘Italia - come stai?’ : Tiro a volo - è allarme. Grandi difficoltà e qualificazioni difficili verso Tokyo 2020 : 2 ori e 3 argenti in cinque gare. Se alle Olimpiadi di Rio 2016 l’Italia colse la top10 nel medagliere, restando nell’elite planetaria come accade ininterrottamente dal 1996, gran parte del merito fu da attribuire al tiro a volo (senza dimenticare i due titoli conquistati da Niccolò Campriani nel tiro a segno). Un bottino stratosferico, forse irripetibile. Anche l’anno post-olimpico si rivelò foriero di soddisfazioni, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Kimberly Rhode celestiale - sbaglia pochissimo e si prende la vittoria nello skeet : Si è chiusa nella notte italiana la gara di skeet femminile, nell’ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), e lo ha fatto con il successo della statunitense Kimberly Rhode, praticamente infallibile, che su 60 piattelli a disposizione ne ha centrati ben 57, con solamente tre errori. Medaglia d’argento per la neozelandese Chloe Tipple, a quota 48, con il podio completato dalla cinese Donglian Zhang, ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : in quattro a punteggio pieno dopo le prime due serie di skeet maschile : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata di qualificazione per la gara di skeet della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), dove sono ben quattro gli atleti a punteggio pieno dopo le prime due sessioni. Stiamo parlando del kuwaitiano Mansour Al Rashedi, del francese Eric Delaunay, dello statunitense Vincent Hancock e del greco Nikolaos Mavrommatis, capaci di centrare tutti e cinquanta i bersagli a ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Samantha Simonton ed Heng Zhang realizzano il record del mondo delle qualificazioni nello skeet - nessuna italiana in finale : Si sono da poco concluse le qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico), in cui si sono distinte due atlete su tutte, ovvero la statunitense Samantha Simonton e la cinese Heng Zhang. Le due hanno infatti lasciato per strada solamente due piattelli, completando le cinque serie con il punteggio di 123, superando di una lunghezza il precedente record del mondo. Pass ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang sbaglia ma resta in resta dopo la terza serie delle qualificazioni - rimonta Diana Bacosi : Va in archivio anche la terza serie della prima giornata di qualificazioni dello skeet femminile, nell’ambito della Coppa del Mondo di Tiro a volo 2019, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa alla classifica, dopo aver rimediato appena un errore, maturato proprio nel corso dell’ultima sessione, per un punteggio complessivo di 74. Due le atlete in seconda piazza, distanti appena un piattello, ovvero la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Heng Zhang in testa dopo le prime due serie dello skeet - 16^a Katiuscia Spada : Si è da poco conclusa la prima giornata delle qualificazioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Tiro a volo, specialità skeet femminile, in corso ad Acapulco (Messico), con la cinese Heng Zhang in testa dopo le prime due sessioni a punteggio pieno, avendo centrato tutti e 50 i piattelli a disposizione. Seconda posizione momentanea per la connazionale Donglian Zhang, a quota 49, stesso punteggio della statunitense Samantha Simonton, della ...

Tiro a volo : Cdm - Rossi-Pellielo solo 5/i : ANSA, - ACAPULCO, MESSICO,, 21 MAR - E' la coppia australiana formata da Laetisha Scanlan e James Willet la vincitrice della gara di Mixed Team di fossa, specialità olimpica a partire da Tokyo 2020, ...