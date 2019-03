Tennis | Miami | fuori anche Cecchinato

WTA Miami – Inarrestabile Hsieh - la Tennista di Taiwan stende Caroline Wozniacki e si prende i quarti : Dopo la Osaka, l’atleta di Taiwan non lascia scampo nemmeno alla Wozniacki battendola in tre set Su-wei Hsieh non si ferma più e, dopo aver estromesso dal torneo WTA di Miami la numero 1 al mondo Osaka, stende anche Caroline Wozniacki. Un successo complicato, arrivato al termine di una dura battaglia risolta solo al terzo set dopo due ore e quindici minuti di gioco. La tennista di Taiwan si impone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 ...

Tennis - Djokovic e la Halep agli ottavi a Miami. Oggi Federer e Cecchinato : Marco Cecchinato. Getty Il primo big a tagliare il traguardo degli ottavi di finale a Miami è il numero 1 del mondo Novak Djokovic che ha superato per 7-5 4-6 6-1 l'argentino Federico Delbonis al termine di un match che ha visto il serbo chiudere in scioltezza dopo un secondo set tutto da dimenticare, giocato ...

Miami : fenomeno Aliassime - è il primo nato nel 2000 fra i top-50 del Tennis : A 14 anni ha guadagnato il suo primo punto Atp, a 17 era già fra i primi 2000 del mondo, l'anno scorso ha vinto il suo primo match Atp a Indian Wells proprio contro Pospisil, prima di lui a 17 anni ...

Tennis - Djokovic e Federer contro il nuovo centrale di Miami “Troppo lento - rumoroso e buio” : Gli statunitensi, com’è ben noto, amano sempre fare le cose in grande nello sport, cercando il massimo della spettacolarità, anche a livello di campo da gioco. Ne è stato un fulgido esempio la decisione di spostare l‘ATP Master 1000 di Miami dal solito Crandon Park di Key Biscane fino all’avveniristico Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL. Uno stadio da oltre 64mila spettatori, riadattato ad un centrale per il ...

Tennis - Miami : Djokovic e Halep agli ottavi soffrendo - fuori la Stephens : ... avanti un set e 3-1 nel secondo, ha subito un parziale di cinque giochi ad uno che lo ha costretto a stare in campo un altro set: 7-5 4-6 6-1 il punteggio in favore del numero uno del mondo, che si ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Halep e Pliskova vincono in rimonta - si ritira Serena Williams. Eliminata Sloane Stephens : Si è completato il quadro degli ottavi di finale nel tabellone femminile del Miami Open, secondo WTA Premier Mandatory della stagione. Vittoria in rimonta per Simona Halep, che ha perso il primo set e poi si è imposta al terzo contro la slovena Polona Hercog dopo quasi tre ore di gioco. La testa di serie numero due del torneo affronterà ora Venus Williams, che conferma il suo ottimo stato di forma, dominando il match contro la russa Daria ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : i risultati di domenica 24 marzo. Djokovic soffre ma conquista gli ottavi di finale - bene Kyrgios : Il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Tennis a Miami (Stati Uniti) inizia a delinearsi. Nel torneo che mette in palio un montepremi di 8.359.45 dollari, in svolgimento sul cemento dell’Hard Rock Stadium, si è assistita ad una giornata nella quale le emozioni non sono mancate. Il n.1 del mondo Novak Djokovic ha dovuto impiegare due ore per avere la meglio nei confronti del coriaceo argentino Federico Delbonis, numero 83 del ranking ...

Tennis - Miami : Bautista-Agut batte Fognini - avanza Isner : Miami - Fabio Fognini paga i 32 errori gratuiti e cede al terzo turno a Miami. Errori che diventano una zavorra impossibile da sostenere contro un avversario solido come Roberto Bautista Agut che ha ...

Tennis - Miami : semaforo rosso per Fognini - eliminato da Bautista-Agut : Miami - Si chiude al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa da quest'anno sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, la casa dei ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Fabio Fognini eliminato da Roberto Bautista Agut in due set con qualche rimpianto : Termina al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini nel torneo ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato eliminato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 25 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4. Particolari possono essere le recriminazioni per il finale di primo set e per la seconda parte del secondo, in cui il ligure spreca un vantaggio di 4-2. L’iberico attende ora il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic ...

Tennis - Miami Federer soffre ma avanza - Ferrer elimina Zverev : Fuori la numero uno Naomi Osaka Il torneo femminile perde la numero 1 del mondo Naomi Osaka. La giapponese è stata battuta 4-6 7-6 6-3 dalla taiwanese Su-wei Hsieh che già l'aveva fatta soffrire non ...

