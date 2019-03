Tennis – Condannato a 8 anni di carcere l’aggressore di Petra Kvitova

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) L’uomo che nel dicembre 2016 aveva rapinato e aggreditocon un coltello, nella sua casa in Repubblica Ceca, è statoa 8diE’ statoa 8dil’uomo che ha ferito nel dicembre del 2016 si è introdotto in casa dellata ceca, ferendola con un coltello alla mano sinistra. Il Tribunale di Brno ha dichiarato il 33enne colpevole di avere causato gravi dfisici allata, regina di Wimbledon nel 2011 e nel 2014, risalita fino all’attuale seconda posizione del ranking mondiale dopo il lungo calvario seguito all’aggressione. La, che ha testimoniato a febbraio nel processo contro il suo aggressore, non era in tribunale quando è stato letto il verdetto perché al momento è impegnata nel torneo Wta di Miami. La sentenza di primo grado sul caso può essere impugnata. ...