Telecronista offende arbitro donna | nuove dichiarazioni shock

(Di martedì 26 marzo 2019) “L’ho fatta diventare famosa, le mando un mazzo di fiori” ma anche “Ho detto quello che pensano tutti. Le donne con le donne, gli uomini con gli uomini. Lo pensano tutti”. Sono ledi Sergio Vessicchio, ilche durante la telecronaca ha offeso Annalisa Moccia, assistentedurante una partita del campionato campano di Eccellenza, arrivano lea La Zanzara su Radio 24. “Hanno travisato solamente una frase detta in quel modo. E quindi sono finito nel tritacarne. Le donne nel Calcio maschile non le sopporto. Questo lo confermo. La signorina non l’ho offesa. Ho detto che e’ uno schifo che la Figc mandi sui campi di Calcio uomini e donne, una promiscuita’ inaccettabile. Lo confermo questo. Impresentabile e’ il fatto che unanon puo’ entrare tra 22 maschi. Non ...

