Svelata la trama dell’episodio di Grey’s Anatomy 15 con Kate | che senso ha ora la quarta

(Di martedì 26 marzo 2019)Annunciato lo scorso mese, l'episodio di Grey's15 con, lasorella di Derek, andrà in onda negli USA su ABC l'11 aprile (in Italia a maggio su FoxLife).Si tratta dell'episodio 15x21, dal titolo Good Shepherd (in italiano "Buon pastore"), che richiama proprio il cognome di Derek e delle sue sorelle. Probabilmente è un riferimento esplicito Kathleen, alias, e al ruolo che avrà in quest'episodio o un semplice gioco di parole per introdurre il nuovo personaggio, che sarà interpretato dall'attrice di The Gifted Amy Acker.La sinossi dell'episodio svela cheincontrerà non solo sua sorella Amelia ma anche Link, visto che i due sono in trasferta insieme per lavoro a New York. E stando alle anticipazioni sulle guest star dell'episodio, ci sarà anche Embeth Davidtz, quest'ultima già vista nel corso della serie nei panni di Nancy Shepherd, altra sorella del ...

