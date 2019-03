' Sul voto in Basilicata nessun giudizio consolatorio Ma siamo noi l' alternativa alla

Regionali Basilicata - Nicola Zingaretti : "Sul voto nessun giudizio consolatorio. Ma siamo noi l'alternativa alla destra" : "Sulla Basilicata non c'è da parte mia alcun intento consolatorio: non siamo riusciti a presentare il simbolo del Pd, ma un simbolo dentro un'altra dicitura, con 4 liste che insieme hanno ottenuto un risultato e una raccolta di consensi ragguardevole". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, alla Direzione del partito. "E' evidente che è un esito preoccupante per la Regione in cui si è svolto e ci spinge a riaprire ...

Copyright - voto finale a Strasburgo E anche Apple accelera Sulle news : È uno dei voti più cruciali e più controversi di questa legislatura europea: dopo tre anni di negoziati e colpi di scena e battaglie a suon di emendamenti, governi contrari, e gruppi europarlamentari spaccati, oggi, a Strasburgo, la Plenaria dell'Europarlamento si pronuncerà sulla nuova direttiva sul Copyright per i contenuti distribuiti dalle piattaforme di internet come Google, Facebook, YouTube ed Apple Segui ...

Oggi c’è il voto definitivo Sulla riforma del copyright : Al Parlamento Europeo si decide se aggiornare o meno le discusse regole europee per il diritto d'autore: l'esito non è scontato

L'impatto Sul governo del voto in Basilicata - secondo i quotidiani : Per quanto modesto possa esser stato il test elettorale nella piccola Basilicata, grande è stato però L'impatto. Sul governo, soprattutto. Sui rapporti di forza tra Lega e M5s. La prima avanza, il secondo arretra. Quindi sulla stabilità dell'alleanza. Che sembrerebbe scricchiolare. O dare segnali di cedimento. C'è fastidio. Intemperanza. Fibrillazione. “Il voto agita la maggioranza”, esplicita il Corriere della Sera. “Di Maio in crisi accusa ...

Brexit - voto storico : il parlamento inglese ritira i poteri del governo Sulle proposte di legge : Passa l'emendamento Letwin: ora il governo sarà costretto a seguire le indicazioni proposte da Westminster. In altre parole i parlamentari potranno votare piani alternativi all’accordo con Bruxelles. La cancellazione dell'uscita dalla Europa a questo punto non è più da escludere. Si dimettono tre ministri.

Sul copyright il giorno della verità a Strasburgo : in aula non scontato il voto Sulla riforma chiesta dagli editori : Wikipedia è a lutto, almeno nella versione italiana e portoghese. I Verdi sono sul piede di guerra da tempo. Il M5s anche: promette di votare contro domani se non verranno accolte le richieste di modifica all'articolo 11 e 13, i più dibattuti di una riforma del copyright che nell'aula di Strasburgo rischia molto. Sono spaccati tutti i gruppi. La Lega è contraria, ma - per dire - l'alleata di Matteo Salvini, Marine Le Pen, ha ...

Proiezione choc Sul voto europeo Lega vicina al 40 - M5S davanti al Pd : La Lega sfiorerà il 40% alle elezioni europee del 26 maggio. Nessun sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. E Fratelli d'Italia si avvicina molto a Forza Italia. Sono, in estrema sintesi, le previsioni sul voto per l'Europarlamento in programma... Segui su affaritaliani.it

Wikipedia oscura le pagine italiane prima del voto Sul Copyright : Wikipedia oscura le pagine italiane prima del voto sul Copyright L’associazione che sostiene l’enciclopedia libera ha fatto sapere che "dalle 8 di oggi, per 24 ore, le voci non saranno accessibili, ma rimanderanno a un banner informativo sulla riforma del diritto d'autore, in vista del voto in plenaria dal Parlamento ...

Wikipedia Italia offline in vista del voto Sul copyright : La pagina Italiana di Wikipedia è stata oscurata in vista del voto sulla riforma del copyright del 26 marzo. "Dalle 8.00 di oggi, per 24 ore, le voci di Wikipedia in lingua Italiana non saranno accessibili, ma rimanderanno a un banner informativo sulla riforma del diritto d'autore, in vista del voto in plenaria dal Parlamento europeo di domani", spiega Wikimedia, l'associazione che sostiene l'enciclopedia libera.

Centrodestra favorito - ansia M5S I sentiment Sul voto in Basilicata : Elezioni regionali Basilicata. Seggi aperti fino alle 23 per un altro turno elettorale di grande rilevanza nazionale. Su Affaritaliani.it gli ultimissimi sentiment che si respirano nelle sedi dei principali partiti. Alle ore 23 di domenica 24 marzo le 'estimation'... Segui su affaritaliani.it

L'esito del voto in Basilicata non influirà Sul Governo - perché Lega e 5 Stelle sono già in guerra : Non mi si dica che la Cina è un paese dove vige il libero mercato , dove lo Stato non interviene nell'economia, nell'informazione». Ma Di Maio, ormai, non è più sportivo come un tempo e ha ribattuto ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del voto Sulla Diciotti : "Ora linea dura" : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ennesimo boccone amaro ingoiato dai grillini, è uno scenario ancora tutto da decifrare. Poche ore prima

Diciotti : alle 19 l'esito del voto in Senato Sull'autorizzazione a procedere contro Salvini : Senato al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini a proposito del caso Diciotti . Ieri il presidente della giunta, Maurizio Gasparri, nella sua ...