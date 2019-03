Subito voglia di Huawei P30 e P30 Pro? Ecco dove sono già acquistabili

tuttoandroid

(Di martedì 26 marzo 2019) Siete stati conquistati dall'aspetto e dalle prestazioni diP30 eP30potete acquistarli per ricevere lo speaker in omaggio.L'articolodiP30 e P30giàviene da TuttoAndroid.

NicolodiDaria : RT @onlysimo: stamane in un negozietto nascosto in un vicoletto ho visto in vetrina una katana magari non jap autentica ma katana/immediata… - LaSkilly : RT @Carmela_oltre: @LaSkilly Ma a questo punto diventa manchevole un sinistra troppo invisibile.. quasi quanto l'opposizione in questo Paes… - Carmela_oltre : @LaSkilly Ma a questo punto diventa manchevole un sinistra troppo invisibile.. quasi quanto l'opposizione in questo… -