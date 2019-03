Stuprano e filmano babysitter americana La pm | «Una caccia alla preda sessuale»  Uno

Catania - la Stuprano e filmano tutto. Poi un sms : "Lo rifacciamo?" : Prima l'hanno fatta bere e stuprata in gruppo, riprendendo tutto con lo smartphone poi le hanno persino mandato un messaggio e uno dei video girati per chiedere di rifarlo. È successo a Catania, dove sono stati fermati oggi tre giovani italiani tra i 19 e i 20 anni. A denunciare lo stupro - avvenuto lo scorso 21 marzo - è stata la stessa vittima, una 19enne statunitense in Italia da tre mesi per fare la baby sitter "alla pari" in una famiglia ...