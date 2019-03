Strozzapreti al pesto e gamberi

cosacucino.myblog

(Di martedì 26 marzo 2019)ALE GAMBERETTI Gli sono un formato di pasta tipica delle regioni Romagna-Marche che ben si adegua a moltissime tipologie di sugo.Ingredienti•250 gr. diFRESCHI •100 gr. di GAMBERETTI SGUSCIATI E PULITI •4 MAZZANCOLLE •60 gr. di•q.b. di SALE •2 cucchiai di OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA •1 SPICCHIO D’AGLIO •q.b. di PECORINO GRATTUGIATOPreparazione: Pulite le mazzancolle e i gamberetti eliminando la testa.Portate ad ebollizione abbondante acqua salata e buttate gliNel frattempo in una padella scaldate 2 cucchiai d’olio evo, unitevi lo spicchio d’aglio sbucciato e leggermente schiacciato, aggiungete i gamberetti e le mazzancolle, salateli e fateli insaporire per qualche minuto. Al termine eliminate lo spicchio d’aglioQuando gliavranno raggiunto la cottura, scolateli e metteteli in una terrina insieme con ...

