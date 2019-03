ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Ottocentoin dieci. Sono quellidal personale dellapubblica, secondo il Conto annuale della. Nel 2017 le retribuzioni erano in media pari a 28.440, la più bassa tra tutti i comparti pubblici, quando nel 2008 toccavano quota 29.280. Il dato risente del blocco dei contratti e dell’entrata nel settore di personale più giovane conpiù bassi. Rispetto all’anno precedente si è registrato comunque un incremento di circa 170. Rispetto al 2011 la perdita è di quasi 1.900Il blocco del turn over ha avuto, secondo la, effetti sul numero complessivo dei lavoratori della pubblica amministrazione. Che nel 2017 erano 3,24 milioni (in lievissimo calo sull’anno precedente, -5.000 unità) ma, al netto degli enti acquisiti di recente, il totale del personale è di 3,18 milioni con una riduzione di 257.661 ...

Cascavel47 : Stipendi statali, Ragioneria dello Stato: “Nella scuola persi 800 euro in 10 anni. Regioni statuto speciale, boom d… - TutteLeNotizie : Stipendi statali, Ragioneria dello Stato: “Nella scuola persi 800 euro in 10 anni. Regioni… - MichelaRoi : RT @GioDg53: @uminopoli La crisi di governo si farà a settembre, quando mancheranno i soldi per pagare gli stipendi agli statali e servirà… -