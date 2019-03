Stadio Milano | il sindaco Sala ' Milan ed Inter facciano una proposta chiara'

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Rami allo Stadio : Sei un eroe | : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo Stadio : Sei un eroe - : L'attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: "Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe ...

Autobus incendiato Milano - Dybala invita Ramy allo Stadio : Sei un eroe : Autobus incendiato Milano , Dybala invita Ramy allo stadio : Sei un eroe L’attaccante argentino della Juventus ha inviato un audio a uno dei ragazzini-eroi del bus dato alle fiamme nel Milanese: “Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe conoscerti e parlare con te. Sei davvero un ...

Stadio Milano - Galliani : “decidano i club” : Stadio Milano – “Le due società devono decidere se restare a San Siro, sistemandolo, oppure se fare uno Stadio nell’area del trotto: a Milano ci sono grandi opportunità. E poi, i tifosi di Milan e Inter sono straordinari e possono convivere, non a caso durante il derby non accade mai nulla”. Sono le parole di Adriano Galliani a Radio anch’io lo sport, su RadioRai. “Dopo alcuni anni le milanesi sono ...

San Siro - l’assessore Maran : “Proposta positiva : Milano merita un grande Stadio ” : "Bene che Milan e Inter stiano collaborando per una proposta condivisa, era quello che auspicavamo", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Maran . L'articolo San Siro , l’assessore Maran : “Proposta positiva : Milano merita un grande stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - targa allo Stadio per Francesco che ha combattuto per rendere il Meazza accessibile ai disabili : Una tenacia incredibile nel difendere i diritti dei più deboli, la voglia di abbattere le barriere architettoniche e una passione insaziabile per il calcio. Il suo obiettivo era rendere San Siro accessibile al 100% anche a quei tifosi con disabilità motoria grave. Questa la sfida vinta da Francesco Gallone, 22enne con tetraparesi spastica che il Comune di Milano ha voluto omaggiare mercoledì 30 gennaio dedicandogli una speciale cerimonia ...