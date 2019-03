Ssd Colonna pallavolo | domenica il torneone di minivolley e Under 12 alla Borghesiana

romadailynews

(Di martedì 26 marzo 2019) Roma – Il settore volley delè pronto per il finale di stagione. Ancora tre mesi (circa) molto intensi che le squadre coordinate dal responsabile Giorgio Giovannotti stanno per vivere tra campionati e attività “post season”., ad esempio, torneranno in campo i gruppi dele dell’12 che saranno impegnate nella seconda tappa del “” federale. Dopo l’esordio a Frascati, in cui le piccole pvoliste del(che hanno anche avviato una collaborazione con la società Revolution) avevano fatto una buona figura, si aspettano nuovi riscontri in quel di“Poi il prossimo 14 aprile saremo noi ad ospitare la terza tappa” ricorda Giovannotti che in questa stagione ha allenato anche l’13 e l’14 Elite. “Due gruppi che ci hanno regalato alcune soddisfazioni – spiega l’allenatore – Le più piccole inizieranno a breve la seconda ...

