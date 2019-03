Spencer Dinwiddie e quella strana richiesta all’NBA | “niente Playoff il 26 aprile | esce

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019)ha fatto pervenire alla lega una particolare: niente partite diil 26, tutti devono essere liberi di guardare il film ‘Avengers: Endgame’ in pace I Brooklyn Nets sono una delle più grandi sorprese dell’attuale stagione NBA. La franchigia bianco-nera è attualmente 7ª ad Est, con un record stagionale di 38 vittorie e 37 sconfitte che, a 7 partite dalla fine le permette di essere in piena corsa per un posto. Se Brooklyn dovesse raggiungere la postseason, che manca da diverse stagioni, sarebbe una grande festa per tutti, a patto che non ci siano partite il 26. Il motivo?, uno dei giocatori più rappresentativi della franchigia,sera vorrebbe vedere ‘Avengers: Endgame’, il nuovo e attesissimo film targato Marvel, in pace.ha dunque fatto pervenire una specialesocial alla lega: ...

