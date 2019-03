Softball | Italia Under 19 in evidenza contro il Perù a Saronno Una vittoria e una

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Interessante esordio stagionale della Nazionale19. Guidate dal manager Enrico Obletter, le azzurre hanno sostenuto un doppio testil, riuscendo a vincerne uno.Nella prima partita, conclusa per 2-4 a favore delle peruviane, le cose non si sono messe bene fin da subito per lene, sotto di quattro punti dopo cinque inning. Una parziale ripresa è arrivata negli ultimi due, con singoli di Fabbian, Colonna e Carletti per l’1-4 nel sesto e, infine, singolo di Cianfriglia e doppio ancora di Fabbian per il 2-4 finale.Nettamente migliore la situazione nel secondo in, terminato per 12-3 prima della fine naturale per via della mercy rule attivata alla sesta ripresa. Sono soprattutto Camisasca e Nicolini a demolire la resistenza avversaria.Ci sarà, nella giornata di domani, un doppio appuntamento con la Nazionale maggiore, che incrocerà anch’essa ...

TramaAle : Ero a Londra per la finale Olimpica di calcio femminile , sarò a Reims per sostenere l'italia al mondiale! Vi prego… - senesedoc79 : RT @FIBSpress: Il Consiglio Federale ha deciso per la cancellazione della Coppa Italia di Softball Maschile dopo il ritiro di 8 squadre sul… - FIBSpress : Il Consiglio Federale ha deciso per la cancellazione della Coppa Italia di Softball Maschile dopo il ritiro di 8 squadre sulle 13 totali -