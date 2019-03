Smartphone Android in offerta oggi 26 marzo | HONOR View20 | Huawei Mate 20 Lite | Samsung

One + Gestures è un’app che permette di personalizzare la navigazione su uno Smartphone Android : One + Gestures è il nome di una delle app disponibili sul Play Store e dedicate agli utenti che desiderano interagire con lo smartphone attraverso un sistema di gesti L'articolo One + Gestures è un’app che permette di personalizzare la navigazione su uno smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Your Phone consente di condividere contenuti dal PC allo Smartphone Android : Torniamo ad occuparci di Microsoft Your Phone, applicazione lanciata dal colosso di Redmond alla fine dello scorso anno, in quanto c'è un'importante novità L'articolo Microsoft Your Phone consente di condividere contenuti dal PC allo smartPhone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 23 marzo : LG G7 ThinQ - POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 marzo: LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Come tornare alla versione precedente di Android su Smartphone o tablet : Come tornare alla versione precedente di Android su smartphone o tablet Può capitare che dopo un aggiornamento a una versione successiva del sistema operativo Android, l’utente abbia voglia di tornare alla versione precedente. Ciò avviene spesso (e non solo su Android) per due ragioni. La nuova versione dell’OS porta con sé alcuni bug e in attesa del fix di risoluzione si vuole tornare a quando il sistema operativo funzionava bene. Oppure, ...

Trony lancia i “Prezzi Leggeri” e propone diversi Smartphone Android e wearable in offerta : Trony lancia la nuova promozione "Prezzi Leggeri", valida fino al 28 marzo su diversi smartphone Android, wearable e altri prodotti di elettronica. Andiamo a scoprire le offerte più da vicino. L'articolo Trony lancia i “Prezzi Leggeri” e propone diversi smartphone Android e wearable in offerta proviene da TuttoAndroid.

Le pubblicità possono utilizzare illecitamente le preziose risorse dei nostri Smartphone Android : In-banner video ads è il nome di una nuova pratica fraudolenta che consiste nell'iniettare dei video pubblicitari al posto dei normali banner; il risultato è un aumento delle risorse computazionali richieste e del consumo della batteria degli smartphone. L'articolo Le pubblicità possono utilizzare illecitamente le preziose risorse dei nostri smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili” : sconti fino al 40% su Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10e e HONOR View20 L'articolo Su eBay ritornano le “Offerte imperdibili”: sconti fino al 40% su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Qual è il vostro browser preferito sullo Smartphone? Presto Android ve lo chiederà : Quale app preferite usare sullo smartphone Android per navigare in Internet? Presto potrete indicare Qual è il vostro motore di ricerca preferito. Non occorrere andare a documentarsi, verrà visualizzata sullo schermo la lista dei browser e dei motori di ricerca disponibili, dovrete solo fare clic su quello che vi piace di più. La novità arriverà con tempistiche non ancora definite, ed è ristretta agli utenti Android che risiedono in Europa. Il ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S10 - Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S10, Huawei Mate 20 Lite e Moto G7 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 marzo: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi MIX 2S e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

eBay ripropone lo sconto di 5% su tutto il mondo tech - compresi tanti Smartphone Android : eBay ripropone lo sconto di 5% su tutto il mondo tech, compresi tanti smartphone Android. Ecco come potete risparmiare fino a 50 euro! L'articolo eBay ripropone lo sconto di 5% su tutto il mondo tech, compresi tanti smartphone Android proviene da tuttoAndroid.

Come scegliere uno Smartphone Android : Per la cronaca, quelle standard operano a 2.4GHZ. Okay, ora stiamo esagerando con le cose noiose, passiamo a qualcosa di più "diretto". Utilizzo Che tipo di utente sei? A cosa ti serve lo smartphone ?...

La maggior parte degli antivirus per Smartphone Android è inutile : Scegliere un antivirus per lo smartphone Android è tutt’altro che semplice, perché molti dei software in circolazione sono inefficaci o inaffidabili. È quello che emerge da uno studio condotto da AV- Comparative, sito specializzato nella comparazione di software di sicurezza. È stato analizzato il funzionamento di 250 app presenti sul Play Store e descritte come antivirus. Solo 80 hanno superato il test, ossia hanno rilevato più del 30% ...

15 sfondi e 65 suonerie Android Q da testare subito su Smartphone Samsung - Huawei - Asus e non solo (download) : Ieri 14 marzo è stato il grande giorno di Android Q che è stato rilasciato nella sua prima versione beta. Intorno all'aggiornamento successivo ad Android 9 Pie c'è molto interesse e sebbene il rilascio finale sia ben lontano, già oggi è possibile testare sfondi e suonerie dell'update, così come arriveranno pure nell'update finale su dispositivi Samsung, Huawei, Asus, OnePlus, Xiaomi e chi più ne ha più ne metta? Partiamo dagli sfondi Android ...

Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su Smartphone Android e non solo : Trony lancia gli Sconti di Primavera, validi solamente online fino al 21 marzo 2019: ecco gli smartphone Android e i wearable in offerta. L'articolo Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.