Slopestyle – Coppa Europa | Nakab centra il quinto posto tra le donne a Livigno | Moroni il

Freestyle – Coppa Europa di Slopestyle : Filippo Levis e Elisa Maria Nakab si distinguono tra i giovani azzurri : Coppa Europa slopestyle: prima vittoria per il giovane Levis fra gli uomini, Nakab ancora seconda fra le donne Una vittoria e un secondo posto per i giovani italiani nella seconda tappa di Coppa Europa di slopestyle Freestyle a Jasna, in Slovacchia. La gara maschile ha registrato infatti il successo di Filippo Levis: il sedicenne bellunese, che finora non era mai andato oltre il quinto posto, ha totalizzato uno score di 92 punti, con il ...

Freestyle – Coppa del Mondo - Bertagna settima nello Slopestyle : Bertagna settima nello slopestyle di Mammoth, si impone la svizzera Grimaud Settimo posto di Silvia Bertagna nello slopestyle di Coppa del Mondo in programma a Mammoth (Usa). La gardenese ha superato le qualificazioni con l’ultimo posto utile e nella finale ha totalizzato un punteggio di 57,60. La vittoria è andata alla svizzera Mathilde Gremaud con 86,65 davanti dalla norvegese Johanne Killi con 79,15 e alla canadese Megan Oldham ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : Redmond Gerrard si impone nello Slopestyle - Emil Zulian settimo : E’ andata in archivio la tappa a Mammoth Mountain (Stati Uniti) nello Snowboard slopestyle e sulle nevi americane sono stati padroni di casa a mettersi in evidenza. La gara infatti ha visto il successo di Redmond Gerrard che totalizzando 85.10 nella seconda run ha conquistato il miglior punteggio precedendo il connazionale Judd Henkes (83.95) e il giapponese Tobita Ruki (80.50). Ha concluso, invece, in quinta posizione l’altro ...

Snowboard - Coppa del Mondo Mammoth 2019 : qualificati nello Slopestyle Lauzi - Liviero e Zulian : Ottime notizie per l’Italia dello Snowboard nelle qualificazioni dello slopestyle valide per la Coppa del Mondo svolte nella notte italiana negli Stati Uniti, a Mammoth Mountain. Sono stati ben tre gli azzurri ad aver centrato il passaggio in finale: Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian. Nella Heat 1 Emiliano Lauzi ha centrato il secondo punteggio con 75.50, chiudendo alle spalle dello statunitense Chris Corning, primo a quota ...