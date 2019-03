Slitta l' esame del decretone al Senato

Pensioni - Emendamenti Quota 100 e Rdc : Slitta l'esame al Senato : Il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 è ancora in Commissione Lavoro al Senato per l'esame prima del passaggio alla Camera e la successiva conversione in legge. Si discute sugli Emendamenti presentati dalle varie forze politiche anche se, vi sono stati rallentamenti riguardanti la convocazione prevista per il 18 febbraio. Rallenta l'Iter al Senato La seduta dovrebbe riprendere al Senato entro domani: si discuterà su circa ...