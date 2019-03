Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 2

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 1 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style , versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Auto più vendute in Europa nel 2018 - la Skoda Octavia è prima in tre Paesi : Fiat , stando alle elaborazioni della rivista tedesca Auto Motor und Sport, domina in Italia con la Panda , 124.266, e piazza anche la 500X al terzo posto dopo la Clio. Peugeot si 'consola' con la ...