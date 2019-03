Sirti | Palermo | sospeso stato agitazione lavoratori

liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019), 26 mar. (AdnKronos) -lodideidella. Lo ha deciso l'assemblea unitaria deidel sitodi Carini, che si è riunita per valutare gli esiti dell'incontro di venerdì scorso in Assolombarda con i sindacati, in cui l'azienda ha fatto diet

siciliaopinione : Sirti, sospeso nel sito di #Palermo lo stato di agitazione: -