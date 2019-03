Simone Cristicchi vince il premio per la musica Anna Magnani

Simone Cristicchi : "Da bambino mi sentivo diverso dagli altri" : Si è classificato quinto al Festival di Sanremo 2019 e con il brano "Abbi cura di me", Simone Cristicchi ha vinto il premio Sergio Endrigo.Cantautore, attore teatrale e scrittore, Cristicchi è una delle personalità più eclettiche del panorama italiano e, proprio questo sua aspetto, lo ha portato a sentirsi considerato "diverso" dagli altri fin da quando era piccolo. Prima di approdare sul palcoscenico di Sanremo e vincere l"edizione del 2007, ...

Intervista – Simone Cristicchi : «Mi sono concesso il lusso di mettermi completamente a nudo e di ammettere di essere fragile» : A quattordici anni dall’esordio Simone Cristicchi, il fabbricante di canzoni che voleva cantare come Biagio Antonacci, si presenta al nostro appuntamento con una consapevolezza ed una maturità artistica completamente rinnovata, frutto di una lunga attività di ricerca artistica ed umana. Il punto di partenza è l’ultimo Festival di Sanremo dove l’abbiamo visto protagonista con il brano “Abbi cura di me”, una preghiera ...

Da Simone Cristicchi a Lella Costa : si apre la nuova stagione teatrale. Al via gli abbonamenti : I biglietti dei singoli spettacoli potranno essere acquistati anche il giorno stesso degli appuntamenti e sono previste riduzioni per under 30, over 65, gruppi di 12 persone, possessori della Carta ...

Simone Cristicchi a Roma - in concerto all’Auditorium Parco della Musica : biglietti in prevendita : Simone Cristicchi a Roma, sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) il 19 maggio. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 28 febbraio, su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia, a partire da 29 euro. Il prezzo dei biglietti in platea è di 40 euro, la galleria 3 è disponibile a 35 euro e la galleria 2 al prezzo di 29 ...

Simone Cristicchi ospite di MusicaPresse - il nuovo format dedicato alla musica : A LaPresse la musica diventa protagonista. Con musicaPresse , il nostro nuovo format dedicato alla musica, l'agenzia apre le porte della redazione ai cantanti e ai gruppi simbolo della musica italiana ...

Simone Cristicchi attore contro i dolori del mondo : Immerso in un universo bianco, lui stesso in tuta e t-shirt candida, un uomo parla - accorato, a tratti rabbioso - spesso rivolgendosi a un nudo letto ospedaliero: racconta la propria vita, sfoga il ...

Milano. Simone Cristicchi in Manuale di volo per uomo al Manzoni : Simone Cristicchi sarà in scena con il suo “Manuale di volo per uomo” al Teatro Manzoni di Milano dal 25

Simone Cristicchi - 'innamorato' dei Castelli Romani : torna sul palcoscenico a Milano : Il noto cantautore romano Simone Cristicchi, oltre ad essere noto per i suoi brani musicali, è famoso anche per il suo amore verso i Castelli Romani. Il cantante romano, infatti, vive da ben dieci anni con sua moglie e i suoi due figli ad Ariccia, paese appunto dei Castelli e in un’intervista con a la Repubblica dichiara che non sceglierebbe mai di tornare a vivere a Roma, poiché la vita in città è schiacciante. Il cantautore, inoltre, dopo ...

Celebrazione del Giorno del Ricordo in Aula consiliare alla presenza di Simone Cristicchi : Un'esperienza umana ed artistica, dalla quale sono scaturiti gli spettacoli teatrali Magazzino 18 e il più recenteEsodo, un racconto per voce, parole e immagini, che Cristicchi sta portando in tour ...

Foibe - Simone Cristicchi canta al Consiglio regionale delle Marche : C'è anche chi parlava di revisionismo storico nei miei spettacoli ma non è così. Mi fa piacere che sia a livello istituzionale che nelle scuole si continui a tenere viva questa fiamma che non vuole ...

Simone Cristicchi attore di prosa con “Manuale di Volo per Uomo” : Lasciarsi stupire dalla bravura di Simone Cristicchi, che dopo Sanremo torna sul palcoscenico con "Manuale di Volo per Uomo" che ha già debuttato all'Aquila ora arriva al Manzoni di Milano e poi in altri teatri italiani. La sua è una nuova invenzione drammaturgica, stavolta ambientata nel mondo attuale, una favola metropolitana ricca di emozione e poesia di cui lui è l'attore protagonista oltre che l'autore. "Manuale di Volo per Uomo - ha ...

Abbia cura di me - Simone Cristicchi : "C'è molto del mio essere padre in questa canzone" : ... da quando si è ammalata di Alzheimer, mi ritrovo a prendermi cura di lei e, in qualche modo, sono diventato il genitore della persona che mi ha messo al mondo'. L'ho trovata una cosa bellissima, ...

Simone Cristicchi su Sanremo e le giurie : “Accetto il giudizio - un po’ di amaro rimane” : Le giurie del Festival di Sanremo non hanno penalizzato solo Ultimo secondo classificato dell'edizione, alle spalle del vincitore Mahmood. In una recente intervista, anche Simone Cristicchi su Sanremo ha detto la sua, soprattutto a proposito dell'ingresso in scena della giuria d'onore che non si è espressa tutte le sere ma che poi è stata determinante ai fini della classifica definitiva della kermesse canora. "Dopo l'esibizione di venerdì sera ...