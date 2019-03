Sicilia | M5S chiede aula straordinaria ' per affrontare questione morale'

Viabilità : Cancelleri (M5S) - 'commissario straordinario per Sicilia già alla nomina' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Il commissario straordinario per l'emergenza strade in Sicilia è già alla nomina ma forse Musumeci non se n'è neppure accorto. Forse era distratto dai grattacapi della sua giunta". Lo ha detto il leader Siciliano del M5s Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all'

Sicilia : M5S - 'da Musumeci festival della miserabilità' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "A Palazzo d'Orleans c'è stato un festival della miserabilità. Musumeci recita lo stesso copione di chi lo ha preceduto in un rapporto di ingratitudine verso lo Stato, in questo caso verso il ministro Toninelli. Ma evidentemente siccome siamo in campagna elettorale il

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'definire Toninelli un galoppino qualifica chi lo dice' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Definire un ministro un galoppino elettorale qualifica chi lo lancia. Un presidente che non va agli incontri istituzionali come accaduto con l'arrivo del premier Conte, non si può permettere di insultare ministri". E' il monito di Giancarlo Cancelleri, leader del M5S

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Perché Musumeci è così attaccato al Cas?' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Mi chiedo: perché Musumeci è così attaccato al Cas?". Se lo chiede il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all'Ars in replica alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci. Sulle critiche mosse da Musumeci all'Anas, Cancelleri dice:

Sicilia : Cancelleri (M5S) - 'Musumeci ci racconti la verità sui cantieri' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Ci dica il Presidente Musumeci perché non vi ha raccontato la verità, ad esempio sui cantieri che finalmente vengono aperti": Così il leader grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri replicando in una conferenza stampa al governatore Nello Musumeci. "E' Musumeci a inau

Sicilia : M5S Ars - 'inchiesta voto scambio svela connivenza politica-clientela' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Quella del voto di scambio in Sicilia è una piaga che emerge in tutta la sua preoccupante dimensione grazie al lavoro di forze dell’ordine e magistratura. La maxi inchiesta della Procura di Termini, svela una continua connivenza tra politica e clientela che è assoluta

Sicilia : Cappello (M5S) - 'Savona lasci carica Presidente Commissione Ars' : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - “Il Presidente della Commissione Bilancio Riccardo Savona deve lasciare la carica. La sua presenza al vertice della Commissione più importante dell’Assemblea Regionale Siciliana è assolutamente inopportuna. Dato che Micciché fa le crociate per difendere l’onorabilità d

Aereo Etiopia : M5S Sicilia - 'con Tusa se ne va uomo profonda cultura' : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - l M5S all’Ars esprime "profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del tragico incidente Aereo in Etiopia, tra cui figura anche l’assessore regionale ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa". “Se ne va – dice il capogruppo Francesco Cappello - un uomo di profo

Sicilia : Presidente Ars - 'I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni' : Non vogliono fare politica o si sono stancati? Allora non la facciano, provino a lavorare. Ma non continuino a denigrare le istituzioni", dice Miccichè.

Sicilia : Presidente Ars - 'da deputati M5S imbrogli su rimborsi' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Ormai si è scoperto l'imbroglio, non è vero che i deputati regionale M5S versano una quota del loro stipendio". E' la denuncia del Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè parlando del M5S. "Un altro imbroglio è che dicono di essere ambientalisti, basta guardare l'Ilva

Sicilia : Presidente Ars - 'Il M5S ha perso alcune stelle' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Le Cinque stelle sono diventate quattro perché hanno abolito il divieto del terzo mandato, tre perché si è scoperto che è una truffa colossale quella degli stipendi che loro restituiscono perché poi si fanno rimborsare". Così il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè

Sicilia : Presidente Ars - 'I deputati M5S lavorino invece di massacrare le istituzioni' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso consentire al M5S di continuare a massacrare quotidianamente le istituzioni. Ieri ho ricevute decine di telefonate da parte di deputati, compreso il leghista Rizzotto, che si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del M5S". E' la denunci

Sicilia : Presidente Ars - 'M5S nervoso per sconfitta - ma non dicano bugie' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Non posso continuare a tenere gente che dice bugie, che continua a denigrare in materia scientifica le istituzioni. Sono nervosi perché hanno perso le elezioni, non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, ma lo faccia Casaleggio". Così il Presidente

Sicilia : Presidente Ars - 'da M5S solo falsità su conti - li querelerò' : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Questi farabutti dicono solo falsità, mi sono stancato, ora passerò alle vie legali. Il mio ufficio legale sta valutando la querela nei loro confronti. Ora basta". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè al'indomani della conferenza stampa del M5S in cu