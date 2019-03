Si imbarca su traghetto per le vacanze, 31enne sparisce nel nulla durante la navigazione

(Di martedì 26 marzo 2019) Da giorni si cerca di dare una spiegazione alla scomparsa improvvisa di un turista britannico di 31 anni in viaggio in Spagna. L'uomo è stato perso di vista da una parente durate la navigarne e di lui si sono perse completamente le tracce. Si teme sia caduto in mare.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...