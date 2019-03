Shantae 5 | il nuovo capitolo della serie metrodvania sarà disponibile nel 2019

eurogamer

(Di martedì 26 marzo 2019) Gli sviluppatori di WayForward hanno annunciato che5 è ufficialmente in sviluppo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ed Apple Arcade,servizio di gaming in streaming di Apple.Come riporta Dualshockers, anche se i dettagli del gioco non sono stati ancora rivelati, possiamo ammirare la key art del titolo nel Tweet pubblicato dagli sviluppatori. I fanpossono comunque stare tranquilli, in quanto molto probabilmente si troveranno di fronte ad un metroidvania 2D sulla falsariga dei capitoli precedenti."Oggi siamo molto eccitati nell'annunciare5! Siete invitati ad unirvi ain una nuova avventura su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e... sulla nuova annunciata Apple Arcade! Rimanete sintonizzati per nuovi dettagli! Per saperne di più su Apple Arcade visitate il sito ufficiale." - scrivono gli sviluppatori nel Tweet.Leggi altro...

