Settimana Coppi e Bartali 2019 | tanti italiani pronti ad essere protagonisti | Diego Rosa

(Di martedì 26 marzo 2019) Domani scatterà la 34ma edizione dellaInternazionale. Questa breve corsa a tappe rappresenta una grande opportunità di mettersi in luce per le formazioni Professional e Continental italiane, che si scontreranno con cinque team World Tour: Team Sky, Sunweb, Movistar, Mitchelton Scott e EF Education First. Una corsa che si preannuncia avvincente, considerando anche il percorso vario e impegnativo, con cinque tappe in programma. La prima semitappa e la quarta frazione saranno adatte ai velocisti, la seconda semitappa sarà uno cronometro a squadre, mentre le restre presenteranno numerose salite, su cui si deciderà la classifica generale. Clicca qui per l’analisi ai raggi X del percorsoAlla partenza ci sarà grande attesa per, vincitore lo scorso anno e pronto a lasciare il segno anche in questa edizione. Il 29enne piemontese ha dato dei segnali ...

