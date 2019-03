Serie D | Vescovo acquista abbonamenti per meno abbienti

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Iniziativa da parte di unsardo che hato un blocco diallo stadio per permettere ai fedeli-tifosidi assistere alle partite di Calcio diD del Lanusei. La squadra occupa la prima posizione in classifica con ben 10 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici e con appena 6 partite alla fine del campionato la promozione sembra quasi certa. Nelle ultime ore l’iniziativa di Monsignor Antonello Mura raccontata da La Nuova Sardegna, la decisione è stata quella di dare una mano ai tifosi e alla squadra ogliastrina,ndo gli. Il club ha invitato più volta ilad assistere alle partite della domenica ma la risposta è stata sempre negativa.Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle notizie della tua squadra Scarica gratis o ...

PaolinaPitty : RT @SardiniaPost: Il Lanusei sogna la serie C: stadio aperto anche ai tifosi poveri, il vescovo ha comprato gli abbonamenti #Calcio #Chiesa… - LibertyAnna : RT @SardiniaPost: Il Lanusei sogna la serie C: stadio aperto anche ai tifosi poveri, il vescovo ha comprato gli abbonamenti #Calcio #Chiesa… - SardiniaPost : Il Lanusei sogna la serie C: stadio aperto anche ai tifosi poveri, il vescovo ha comprato gli abbonamenti #Calcio… -