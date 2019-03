Serie D Nocerina | i convocati di Viscido per il Troina

Serie D - i risultati live dei recuperi : in campo la Nocerina : La Serie D torna in campo per alcuni recuperi. Serie D, risultati live ITALIA: Serie D – Gruppo D Pergolettese-Ciliverghe Mazzano 0-0 ITALIA: Serie D – Gruppo H Picerno-Gelbison Cilento 0-0 ITALIA: Serie D – Gruppo I Troina-Nocerina 0-0 Girone A Borgaro-Sestri Levante 1-1 Folgore Caratese-Casale 3-0 Stresa Sportiva-Milano City 2-0 Fezzanese-Inveruno 2-1 Lavagnese-Borgosesia 2-1 Unione Sanremo-Ligorna 0-0 Girone ...