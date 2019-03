Serie C | Ternana | Bandecchi nuovo amministratore unico

Serie C Gubbio-Ternana 1-1 - Bifulco replica ad Espeche : GUBBIO - Pareggio tra Gubbio e Ternana nel derby del Barbetti. Le reti dell'1-1 finale arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco: passano in vantaggio i locali con Espeche , pareggiano ...

Serie C Ternana-Sambenedettese 0-0. Reti inviolate al Liberati : TERNI - Si chiude senza Reti la gara di recupero della nona giornata di campionato, tra Ternana e Sambenedettese . Al Liberati è 0-0. I rossoverdi salgono quindi a quota 34, mentre la Samb sale a 39. ...

Serie C Ternana - Ranucci non è più il Presidente : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TERNI - Stefano Ranucci non è più il Presidente della Ternana . Sarà sostituito ...

Serie C Ternana - il nuovo presidente è Bandecchi : TERNI - Si è dimesso il presidente della Ternana Calcio, Stefano Ranucci . Lo ha comunicato la società, che disputa il campionato di Serie C. La carica verrà assunta direttamente dal patron, Stefano ...

Serie C - Rimini Ternana 1-1 - il risultato del recupero della 20giornata : Un punto a testa nel recupero della 20giornata, la prima di ritorno del girone B di Serie C, tra Rimini e Ternana . La partita, sospesa per nebbia lo scorso 30 dicembre, è stata giocata questa sera al ...

Serie C Rimini-Ternana 1-1. Diakite replica a Candido : RIMINI - Si chiude in parità la gara di recupero tra Rimini e Ternana , con il punteggio di 1-1. La gara era stata sospesa per nebbia lo scorso 30 dicembre , valevole per la prima giornata di ritorno, ...

Risultati Serie C diretta live : la Ternana in casa contro la Triestina : Risultati Serie C diretta live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva, in arrivo importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si gioca nel Gruppo B, in particolar modo match davanti al pubblico amico per la Ternana, di fronte un osso durissimo, la Triestina che punta le zone altissime della classifica. Trasferta per il Monza sul campo del Teramo, il ...

DIRETTA VITERBESE TERNANA / Streaming video e tv : il regolamento per le partite sospese - Coppa Italia Serie C - : DIRETTA VITERBESE TERNANA è il recupero della gara degli ottavi di Coppa Italia Serie C di settimana scorsa interrotta per neve sul risultato di 0-1.

Diretta Viterbese Ternana/ Streaming video e tv : Calabro vuole un'altra vittoria - Coppa Italia Serie C - : Diretta Viterbese Ternana, Streaming video e tv: le due squadre si affrontano al Rocchi in una partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia Serie C.

Risultati Serie C - Ternana in crisi : tre punti d’oro per il Monza [FOTO] : 1/42 LaPresse/Claudio Grassi ...