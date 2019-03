Serie A Torino | Rincon ha lavorato con i compagni

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A. Salvai brava e sfortunata - Guagni un motorino : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CECILIA Salvai (JUVENTUS) – Era la partita più attesa e sentita e lei ha risposto presente. Tempi d’anticipo perfetti, più classe e grinta da vendere contro Ilaria Mauro e ...

Serie A Basket – Jordan Hamilton ironizza : “11 triple contro Torino? Avevo visto un video di James Harden” : Jordan Hamilton segna 33 punti, frutto di 11 triple, contro Torino: il cestista di Brescia ironizza e dà il merito ad una clip di James Harden vista prima del match Gara pazzesca giocata da Jordan Hamilton contro Torino. Il cestista di Brescia ha fatto registrare 33 punti, segnati interamente con 11 tiri (su 16) da dietro l’arco, risultando il miglior marcatore della partita. Il giocatore, intervistato da ‘Il Giornale di Brescia’ nel post ...

Serie A Fiorentina - dubbio Chiesa per Pioli in vista del Torino : FIRENZE - Stefano Pioli ha iniziato a pensare alla formazione da schierare contro il Torino . E lo ha fatto da quanto Chiesa ha lasciato Coverciano e la Nazionale a causa dei problemi fisici che lo ...

Serie A Torino - terapie per Aina : Torino - I granata hanno ripreso gli allenamenti con una sessione pomeridiana al Filadelfia. terapie per Ola Aina che, dopo l'accordo tra lo staff medico della nazionale nigeriana e quello del Torino ,...

Serie A - giudice sportivo. Inter - curva "ammonita". Torino - Aina fuori tre turni : In virtù di quanto accaduto durante il derby contro il Milan, il giudice Sportivo ha imposto all'Inter di disputare una partita con il secondo anello verde senza spettatori. La sanzione però è sospesa ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : sanzione contro un settore dell’Inter - Torino stangato! : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Internazionale, assiepati nel settore ...

Basket - Serie A – Problema in casa Torino : stipendi di febbraio in ritardo : Nuova grana in casa Fiat Torino: gli stipendi di febbraio sono in ritardo di otto giorni, sei lavorativi La stagione della Fiat Torino non è andata secondo i piani. L’annata passata, nella quale il club piemontese si è piazzato a centro classifica ed ha vinto anche la Coppa Italia, è solo un lontano ricordo. L’attuale campionato di Serie A è un disastro che vede Torino 13ª, a soli 2 punti dalla zona retrocessione. Come se non bastasse, ...

Basket Serie A : Torino ko contro la Virtus Bologna - Venezia sbanca Milano : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Serie A1 : Torino ko contro le Vu Nere di Sasha Djordjevic : Torino - La ventiduesima giornata del campionato di Serie A di basket si apre nel segno della Virtus . Bologna onora al meglio la memoria di Alberto Bucci , ex coach e presidente delle Vu Nere, ...

Serie A Basket – Pesante ko interno per Torino - la Virtus Bologna si impone 64-80 : I padroni di casa incappano nel terzo ko consecutivo, lasciando via libera agli emiliani che agganciano il settimo posto in classifica La Virtus Bologna interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive, vincendo il lunch match della ventiduesima giornata del campionato di Serie A di Basket. Niente da fare per Torino che, davanti ai propri tifosi, incappa nell’ennesimo ko di questa stagione, restando al quattordicesimo posto in ...

Video/ Torino Bologna - 2-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Torino Bologna, -,: highlights e gol della partita di Serie A, anticipo serale della 28giornata. Le immagini salienti dallo stadio Olimpico.

Serie A. Torino - Mazzarri : 'Errori pagati caro. Palacio sembrava Maradona...' : Niente quarta vittoria di fila. Il Torino si ferma, il Bologna vince 3-2 al termine di una partita ricca di episodi e colpi di scena. Dopo la gara Walter Mazzarri commenta: 'Ci fermiamo a otto ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...