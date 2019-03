Senza CO2 | ecco il manuale per tagliare le emissioni che fanno male al clima

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Ciascun Paese, regione, città, impresa, puòledi gas a effetto serra con misure che siano in linea con le priorità socio-economiche di ciascuna realtà e sostenere l’agenda dello sviluppo sostenibile. L’ultimo numero di Naturete Change contiene unche definisce i passi da compiere su questa strada.Gli autori, appartenenti al network del Deep Decarbonization Pathways (DDP), mostrano come costruire in concreto, nei diversi contesti nazionali, le strategie per raggiungerezero,compromettere lo sviluppo sostenibile delle diverse realtà.Tra gli autori coinvolti in questo studio internazionale, Ramiro Parrado, ricercatore della Fondazione CMCC presso CMCC@Ca’Foscari, il nuovo centro di ricerca per lo studio dei cambiamentitici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e RFF – CMCC – European Institute on Economics and the ...

mguagnetti : RT @danieladucato: News da Guspinia (#Paperopoli). Grazie ad un accordo con aziende #bio le #galline in pensione diventano animali liberi d… - razorblack66 : RT @Corvonero75: 'Il ciclone Idai ha generato un emergenza umanitaria pari a quelle della Siria e dello Yemen' dichiara l' ONU senza vergog… - GPiziarte : RT @danieladucato: News da Guspinia (#Paperopoli). Grazie ad un accordo con aziende #bio le #galline in pensione diventano animali liberi d… -