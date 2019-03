SCUOLA Sulla parità la Lega sta facendo lo stesso errore della Dc

Milano - uomo incendia SCUOLAbus sulla Paullese. Il video | : Un uomo ha appiccato il fuoco al mezzo sul quale viaggiavano bambini tra i 5 e gli 11 anni. A dare l'allarme sarebbe stato uno di loro. Il bilancio è di 12 ragazzini e due adulti intossicati

Organici SCUOLA 2019/2020 - incontro al Miur : anticipazioni sulla circolare : Per quanto riguarda gli Organici scuola 2019/20, il 12 marzo 2019 si è tenuto al Miur il secondo incontro di informativa con i sindacati. Il Miur ha comunicato le prime anticipazioni della prossima circolare ministeriale sugli Organici. Come spiega la FLC CGIL, nell’impianto generale, non dovrebbe essere molto diversa da quella dello scorso anno. anticipazioni circolare Organici scuola 2019/2020 La circolare sugli Organici scuola 2019/2020 ...

Di Maio : “Bussetti si scusi con i professori del Sud - sulla SCUOLA è il governo a doversi impegnare di più” : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, «dovrebbe chiedere scusa perché conosco la realtà della scuola italiana, da nord a sud. Si possono dire frasi infelici, ma quando si dicono con quei toni, dovremmo tutti fare autocritica». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti durante l’inaugurazione del Micam, il salone inter...

Bussetti : «Non sono antimeridionale Ma sulla SCUOLA è sbagliato chiedere soltanto risorse» : Hanno fatto sacrifici enormi per fare il lavoro più bello del mondo, quello di docente. Li rispetto e li ammiro». Però deve ammettere che sembrava scettico . Voleva spronare i meridionali a ...

Bufera su Bussetti - Lega - per le frasi sulla SCUOLA. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

SCUOLA - salta l'obbligo di cinque anni sulla stessa cattedra : Lo stop di Mattarella al decreto Semplificazioni fa cadere l'estensione del vincolo ai docenti di elementari e medie. Niente posti riservati ai precari di Terza fascia nel prossimo concorso per insegnanti. L'aggiornamento delle Gae sarà in primavera

Amici - l'anticipazione sulla clamorosa scelta di Timor Steffens : chi entra nella SCUOLA : Sabato 26 gennaio su Canale 5 alle 14.10 nuovo appuntamento con Amici, la scuola del talento di Maria De Filippi. II professor Timor Steffens, tramite un casting organizzato per individuare un nuovo ballerino hip hop, sceglie Valentina per entrare a far parte della scuola. In seguito a una sfida esc