Scuola | concorsi docenti ultime notizie | Bussetti dimentica lentezza burocratica e

Scuola - concorsi e assunzioni docenti ultime notizie : ‘tempi veloci’ per la secondaria : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in occasione di una visita presso l’istituto enologico Cerletti di Conegliano, ha parlato nuovamente di reclutamento docenti e di concorsi. In merito al concorso per la Scuola secondaria, il numero uno del Miur ha confermato i ‘tempi veloci’ anche se non si è ancora pronunciato per quanto riguarda il periodo di uscita del bando. ‘Abbiamo la necessità di stabilizzare i ...

Scuola - offerte di lavoro : concorsi infanzia ed educatori asilo nido - ecco dove e le scadenze per la domanda : Bando per un concorso pubblico, per esami, in vista dell’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno di insegnante Scuola comunale infanzia, categoria C, presso il Comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. La scadenza delle domande è stata fissata per il 21 aprile 2019. Per tutte le informazioni e per consultare il bando, collegarsi al sito www.unionevaldenza.it oppure chiamare il numero telefonico 0522/243776. Istruttori ...

Concorsi Scuola ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - no a concorso calderone’ : Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, in merito alla tutela dei docenti precari di seconda e terza fascia. Intervenuto come ospite della trasmissione ‘Fuori TG Rai 3’, il titolare del Miur ha sottolineato come l’amministrazione stia valutando delle soluzioni per queste categorie di docenti. Docenti di ruolo: messaggio al ministro Bussetti A questo proposito il ...

Scuola - concorsi precari e stipendi docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nuovo intervento televisivo per il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ieri è stato ospite di Rai 3, nella trasmissione ‘FuoriTG TG 3’. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha risposto ad alcune domande riguardanti le più importanti questioni scolastiche. concorsi Scuola, Bussetti: ‘Anche per la terza fascia stiamo studiando soluzioni’ In merito ai concorsi, Bussetti ha dichiarato: ...

Scuola - precari storici e assunzioni docenti ultime notizie : ‘In fretta i concorsi’ : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in cui viene espressamente chiesto al titolare del dicastero di Viale Trastevere di velocizzare i tempi dei prossimi concorsi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di precari che lavorano da anni nella Scuola pubblica italiana e nelle paritarie: si tratta di docenti che da anni ...

Scuola - concorsi e reclutamento docenti ultime notizie : Bussetti parla di ‘valorizzare l’esperienza’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano economico ‘Italia Oggi’, all’interno della quale ha parlato di diversi argomenti, tra i quali la questione riguardante l’autonomia differenziata, il precariato, il TFA sostegno e il numero chiuso per l’accesso a Medicina. A proposito del precariato, è stato fatto presente al ministro che l’emendamento che ...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Scuola - concorsi e precari storici ultime notizie : approvato emendamento Pittoni : L’esperienza dei docenti nel servizio assumerà ancora più valore. Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, infatti, raddoppia il punteggio per il servizio prestato dai docenti nella Scuola pubblica. Un segnale di valorizzazione dell’attività dei precari storici di fronte ai neolaureati o, comunque, ai docenti con minor esperienza sul campo. precari storici e concorsi, approvato emendamento Pittoni sulla valorizzazione del ...