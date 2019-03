Sci velocità | vento troppo forte a Vars | cancellate le manche di Coppa del Mondo previste

Sci velocità - Coppa del Mondo Vars 2019 : troppo vento - gara annullata. Validi i risultati delle qualificazioni - Origone e Greggio sul podio! : Il troppo vento che c’era sin dal mattino in quel di Vars, in terra francese, ha costretto la giuria ad annullare la gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci velocità 2019: restano Validi dunque i risultati della qualificazione di ieri. Può esultare dunque l’Italia che va a prendersi altri due podi, a pochi giorni dall’esaltazione dei risultati dei Mondiali. Al maschile è secondo Simone Origone: 227.129 km/h per ...

Sci velocità - Coppa del Mondo Vars 2019 : Simone Origone secondo dopo le qualificazioni in vista della gara di domani : dopo la vittoria nei Mondiali di Vars di due giorni fa, Simone Origone è protagonista anche nella Coppa del Mondo di sci velocità 2019 nella tappa che si sta disputando sulla stessa pista francese. Sono state due le manche di qualificazione disputate oggi. Nella prima il sei volte iridato è risultato il più veloce con 210,280 km/h, davanti all’austriaco Manuel Kramer ed al francese Simon Billy. Nella seconda, invece, è proprio il ...

Sci velocità – Coppa del Mondo di Vars : Origone secondo nelle qualificazioni : Dai Mondiali alla Coppa del Mondo, di nuovo in pista a Vars: Simone Origone 2° nelle qualificazioni, Greggio terza Ancora sci velocità a Vars, ma sulla pista francese, a due giorni dai Mondiali, stavolta si gareggia per la Coppa del Mondo. Due le manche di qualificazione disputate al mattino: nella prima di “riscaldamento” l’azzurro Simone Origone, fresco di sesto titolo iridato, era stato il più veloce con 210,280 km/h, ...

Origone campione del mondo per la sesta volta. L'icona dello Sci di velocità in cerca di sponsor : L'atleta, 39 anni, ha centrato la vittoria sulla Chabrières di Vars, in Francia. Tra le donne bronzo per Valentina Greggio

Nicole Schmidhofer spaziale : vince la Coppa del Mondo di discesa e poi disputa i Mondiali di Sci velocità! Quarto posto incredibile : Nicole Schmidhofer ha disputato i Mondiali di sci velocità che si sono svolti oggi a Vars (Francia). Colpo di scena dell’austriaca che settimana scorsa aveva concluso la sua stagione di sci alpino e che ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura, in una disciplina così lontana da quella che è abituata a praticare. La fresca vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera, nonché Campionessa del Mondo di superG nel 2017, è ...

Sci velocità - Simone Origone : “Sei trionfi Mondiali - un ottimo bilancio. Non vincevo dal 2013 - vale tantissimo” : Simone Origone ha conquistato il sesto titolo iridato della sua strepitosa carriera, oggi il 39enne si è laureato Campione del Mondo a Vars a distanza di sei anni dall’ultima volta. In terra francese il valdostano ha compiuto una vera e propria impresa, confermandosi un fuoriclasse assoluto di questo sport e ha poi manifestato tutta la sua gioia ai microfoni della Fisi: “La neve era marcia ed è pure caduto un sasso abbastanza grande ...

Sci velocità - Simone Origone Campione del Mondo! Apoteosi azzurra a Vars - sesto sigillo da urlo. Bronzo per Valentina Greggio : Simone Origone si è laureato Campione del Mondo di sci velocità! A Vars (Francia), dove prima di oggi aveva già conquistato due titoli iridati e vinto quattro gare di Coppa del Mondo, l’azzurro si è messo al collo il sesto oro mondiale della sua infinita carriera a sei anni di distanza dall’ultima volta. Il 39enne ribadisce di essere un’autentica icona di questo sport imponendosi con 228,862 km/h e demolendo letteralmente la ...

Simone Origone Campione del Mondo a Vars! Sesto titolo iridato per l’azzurro nello Sci di velocità : Simone Origone torna Campione del Mondo a Vars: per l’azzurro è la sesta medaglia d’oro in carriera nello sci di velocità, sei anni dopo l’ultimo successo Spettacolo azzurro a Vars! Il Campione di casa, Simone Origone, nella pista dove aveva già vinto 2 titoli mondiali, 4 gare di Coppa del Mondo e battuto per 4 volte il record del mono del chilometro lanciato (poi strappato dal fratello Ivan), lo sciatore azzurro si ...

Mondiali Sci di velocità - Origone show - caccia al titolo iridato per l'italiano : Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars: oltre 220 chilometri all'ora in semifinale. caccia al titolo iridato a partire dalle 11 Simone Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars. Nella semifinale ...

Mondiali Sci di velocità – Origone show - caccia al titolo iridato per l’italiano : Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars: oltre 220 chilometri all’ora in semifinale. caccia al titolo iridato a partire dalle 11 Simone Origone brilla ancora ai Mondiali di Vars. Nella semifinale disputata alle 10 del mattino sulla pista francese, l’azzurro, già il migliore nelle qualificazioni, è stato ancora una volta il più veloce arrivando a 222,497 km/h. Nessuno è riuscito a fare altrettanto, con l’austriaco ...

Sci velocità – Mondiali di Vars : Simone Origone al comando dopo la prima run - Greggio terza tra le donne : L’azzurro sfreccia a più di 210 chilometri orari, è in testa dopo la prima run ai Mondiali di Vars. Valentina Greggio terza tra le donne Si è presentato a Vars da leader della Coppa del mondo dopo aver vinto le ultime due gare di Idre Fjall, è stato il più rapido già in allenamento, poi Simone Origone non ha avuto rivali neppure nella prima run dei Mondiali. L’azzurro cinque volte oro iridato dal 2005 al 2013 punta a tornare ...

Sci velocità - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - Simone Origone e Valentina Greggio a caccia del titolo : I Mondiali 2019 di sci velocità andranno in scena a Vars (Francia) il 22-23 marzo. L’Italia si presenterà in terra transalpina con grandissime ambizioni e con cinque azzurri in grado di puntare alle medaglie: Simone Origone si presenta da leader della classifica generale di Coppa del Mondo e ha vinto il titolo iridato per ben cinque volte consecutive dal 2005 al 2013 mentre il fratello Ivan si impose nel 2015; Valentina Greggio ha invece ...