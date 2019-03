Scaraffia lascia l' Osservatore Romano

Vaticano - Scaraffia lascia direzione del mensile dell’Osservatore Romano : “Circondate da clima di sfiducia - diretto controllo maschile” : “Gettiamo la spugna perché ci sentiamo circondate da un clima di sfiducia e di delegittimazione progressiva, da uno sguardo in cui non avvertiamo stima e credito per continuare la nostra collaborazione”. Con una lettera indirizzata a Papa Francesco la direttrice Lucetta Scaraffia e dieci donne della redazione di “donne chiesa mondo”, mensile femminile dell’Osservatore Romano, annunciano di abbandonare la collaborazione. A determinare ...