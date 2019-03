Scambio Icardi-Dybala | cosa c’è di vero? Il piano di Paratici

Calciomercato Juventus - possibile Scambio Douglas Costa-Icardi : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime news trapelate, infatti, potrebbero esserci delle importanti cessioni in casa bianconera nella prossima sessione estiva. Nei giorni scorsi si è parlato di Paulo Dybala, sul quale ci sono Real Madrid, Manchester United, Manchester City ed Inter, ma alla fine il sacrificato di lusso della Juventus potrebbe essere Douglas Costa. ...

Inter - Garcia rivela : 'No allo Scambio Icardi-Dybala - blitz di Ausilio a Barcellona' : L'Inter sta già lavorando alla prossima campagna acquisti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La società nerazzurra avrà maggiore libertà sul mercato essendo libera dai vincoli del fair play finanziario. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato che si punterà solo su profili vincenti e che possano far fare il salto di qualità alla squadra. I reparti che subiranno maggiori modifiche sono il centrocampo e ...

Inter - Icardi via a fine stagione : clamoroso Scambio con la Juventus? : Inter Icardi – Le voci di un probabile addio a fine stagione di Mauro Icardi prendono sempre più piede in casa Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, i neroazzurri, con l’ausilio di Marotta, vorrebbero proporre uno scambio alla Juventus. Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta, il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in […] L'articolo Inter, Icardi via a fine stagione: clamoroso scambio con la ...

Calciomercato Juve - Enzo Bucchioni : "Dallo Scambio Dybala-Icardi ci guadagnerebbe l'inter" : Enzo Bucchioni è tornato a parlare di Calciomercato. In particolare delle prossime mosse della Juventus. Sia per quanto riguarda i singoli giocatori che l'allenatore. Tutti questi temi, estremamente attuali, sono stati affrontati nel corso di un'intervista radiofonica all'emittente "Radio Sportiva". In particolare Bucchioni ha detto la sua sulla ventilata ipotesi di uno scambio eccellente tra Juventus ed Inter che abbia ad oggetto Paulo Dybala e ...

Inter - i nomi per il dopo Icardi/ Dallo Scambio con Dybala alla tentazione Zapata : Inter, i nomi per il sostituto di Icardi: dirigenza nerazzurra al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione, ecco gli obiettivi.

Calciomercato Inter - Scambio tra Dybala e Icardi con la Juventus? : L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi, circa 30 milioni, spaventa. Con la possibile ...

Icardi - quale futuro? Ora spunta anche la possibilità concreta di uno Scambio con Dybala : Per come si sono sfilacciati i rapporti fra Mauro e il mondo Inter, Marotta non avrebbe remore a consegnare il suo giocatore più rappresentativo agli avversari di sempre. Resta da capire però quale ...

Scambio Dybala-Icardi - l’esilarante reazione del web [FOTO] : 1/4 ...

Scambio Icardi-Dybala - attenzione al retroscena : il nuovo scenario! : Scambio ICARDI DYBALA- La Juventus starebbe analizzando attentamente l’opportunità di mettere in atto un ipotetico Scambio tra Dybala e Icardi. Un’idea nata dopo gli attriti tra il centravanti nerazzurro e l’Inter e quell’interesse reale e concreto già manifestato nella scorsa estate e confermato dallo stesso Paratici. Icardi alla Juventus, Dybala all’Inter: questa la pazza idea […] More

Calciomercato Inter - lo Scambio Icardi-Dybala non è fantascienza. E intano spunta l’idea Dzeko… : La situazione Icardi potrebbe movimentare il Calciomercato estivo, con Inter e Juventus che potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Dybala. E intanto Dzeko… Il Calciomercato è lontano, mancano ancora alcuni mesi prima di dare il via alle trattative estive che anticipano l’inizio di una nuova stagione. La situazione Icardi però non può che anticipare i tempi, con l’Inter stufa dei continui tira ...

Inter - contatti con Dzeko : la Roma fissa il prezzo. E lo Scambio Icardi-Dybala... : Difficile, difficilissimo sedersi a un tavolo per parlarne, ma secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter sta prendendo in esame l'idea di proporre uno scambio, meglio se con super plusvalenza per ...

Inter e Juve : lo Scambio Icardi-Dybala si può fare : Calciomercato - Juventus e Inter riflettono sulla possibilità di scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi: lo scrive La Gazzetta dello Sport

Su Icardi solo la Juve - il tweet di Nicolò Schirà : “Scambio con Dybala” [FOTO] : Emerge un’interessante novità di mercato riguardante l’Inter e la Juve. E il tweet di Nicolò Schira è eloquente. Il giornalista di Gazzetta dello Sport evidenzia gli importanti passi avanti dei bianconeri verso Mauro Icardi. A detta sua, la Vecchia Signora è stata l’unica ad essersi mossa concretamente per il numero 9 argentino. Si parla anche di uno scambio con Dybala. Ecco cosa recita il tweet e, di seguito, la ...