Sanità, la Regione Veneto autorizza l’assunzione di medici in pensione (Di martedì 26 marzo 2019) Sanità, la Regione Veneto autorizza l’assunzione di medici in pensione



La giunta con una delibera ha approvato i contratti a tempo determinato per sopperire alla mancanza di professionisti disponibili. Esclusi i prepensionati volontari. Zaia: “Nessuna finalità polemica, sarebbe fallimentare che una norma come questa diventasse stabile”







Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019), ladiinLa giunta con una delibera ha approvato i contratti a tempo determinato per sopperire alla mancanza di professionisti disponibili. Esclusi i prepensionati volontari. Zaia: “Nessuna finalità polemica, sarebbe fallimentare che una norma come questa diventasse stabile”Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

GiuliaGrilloM5S : Grazie @GiuseppeConteIT per l'impegno preso. Il Cdm in #Calabria rafforza l'azione straordinaria che… - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: Sanità, la Regione Veneto autorizza l’assunzione di medici in pensione - BRUNAMALVOLTI : RT @ANSA_Salute: Il Presidente della Regione Veneto #LucaZaia ha annunciato che, con una delibera approvata oggi, si autorizza l'assunzione… -