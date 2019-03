Sanità | italiani poco digitali | il 30% non si sente in grado di usare le tecnologie

Sanità - italiani poco digitali : Roma, 26 mar., AdnKronos Salute, - Cittadini italiani ancora poco 'digitali' in Sanità. Tre su 10 non si sentono in grado di utilizzare questi strumenti, soprattutto fra i più anziani. Un problema che ...

Sanità : visite dal medico soprattutto in rosa - per il 47% degli italiani una o due l’anno : Quanto spesso si va dal dottore? Nel 2017 quasi quattro persone su dieci (38%) nell’Unione europea (Ue) sono andate dal medico di medicina generale una o due volte nei 12 mesi esaminati. Un quarto (25%) ha consultato il proprio ‘dottore di famiglia’ da 3 a 5 volte, mentre quasi un quarto (il 24%) non ci è andato mai, mentre il 14% di ‘affezionati’ ha riferito almeno sei visite. E’ quanto emerge da un report di ...

Sanità : il 22% degli italiani accede a forme integrative - tra gli ultimi in Europa : “Solo 13 milioni di italiani usufruiscono oggi di forme sanitarie integrative, circa il 22% della popolazione, uno dei dati più bassi in Europa: peggio solo Grecia, Portogallo e Spagna. Sono state 8,3 mln le prestazione erogate lo scorso anno. Eppure la Sanità integrativa, per chi già ha avuto modo di sperimentarla, garantisce grandi vantaggi. Il livello di rimborso delle cure pagate di tasca propria, infatti, è di oltre due terzi“. ...

