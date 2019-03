Salvini | ' Sì cittadinanza a Ramy | è come mio figlio'

Reddito cittadinanza - Fraccaro : “Ci sono coperture”. E sul governo : “Da Salvini discredito su M5s. Dinamiche superabili” : “sono soddisfatto perché da quasi cinque anni sento opinionisti e forze politiche che davano per impossibile la misura. Ne sono orgoglioso e sono contento anche dei numeri che cresceranno nei prossimi mesi. Abbiamo le coperture e le strutture per far fronte alle richieste che aumenteranno PIL e produttività. Diamo possibilità d acquisto alle famiglie e alle imprese di vendere i loro prodotti non solo mirando all’export. Di Maio è ...

Salvini - sì cittadinanza a Ramy : ROMA, 26 MAR - "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di ...

Salvini : sì alla cittadinanza a Ramy : 14.41 "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese. Anche se il ministro è tenuto a far rispettare le leggi, per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Salvini, a proposito di Ramy, il ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese.

CITTADINANZA A RAMY/ Bonafede vs Salvini 'Diamo questo riconoscimento a un ragazzino' : CITTADINANZA a RAMY, il ministro della giustizia, Bonafede, è convinto che il giovane marocchino debba avere questo riconoscimento

Cittadinanza Ramy - Salvini non vuole : 'La do solo a chi ha la fedina penale pulita' : La possibilità di dare la citadinanza a Ramy, il 13enne egiziano che ha chiamato i soccorsi quando l'autista senegalese voleva dare fuoco al pullman, sta dividendo il governo. Si sta discutendo più su questo aspetto che sul fatto gravissimo che lo ha generato, ovvero delle motivazioni che hanno spinto quell'uomo a quel gesto e sul perché si trovava a condurre un mezzo con dei bambini nonostante i suoi precedenti. Salvini nega la Cittadinanza a ...

Ramy - Luca Telese contro Matteo Salvini : "Laido e ridicolo" - perché deve dargli la cittadinanza : "Una follia". Luca Telese su Twitter non nasconde la sua posizione a favore della concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne italo-egiziano protagonista del salvataggio degli altri 50 studenti dell'autobus dirottato dall'autista-terrorista senegalese Ousseynou Sy a San Donato milanese

Ramy - Alfonso Bonafede bombarda Salvini : "Sì alla cittadinanza - e lo Ius soli...". M5s - l'incidente perfetto : Il M5s schiera anche Alfonso Bonafede contro Matteo Salvini sul tema, delicatissimo, della cittadinanza a Ramy. Dopo Luigi Di Maio, il ministro della Giustizia grillino intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital torna alla carica: "Credo sia necessario dare riconoscimento a un bambino che ha dimos

Cittadinanza a Ramy - Di Maio : “Si conceda subito”. Salvini frena : “Accertamenti su un parente” : Il M5S spinge affinché venga al più presto concessa la Cittadinanza a Ramy, il ragazzino-eroe. Le autorità stanno verificando se ci sono i presupposti: un parente del 13enne risulta avere problemi con la giustizia. Salvini: "Conto di incontrare Ramy il prima possibile e di fare quello che la legge mi permette di fare e non faccio quello che la legge non mi permette di fare".Continua a leggere

Bonafede sfida Salvini : "Bisogna dare la cittadinanza a Ramy" : Dopo Luigi Di Maio, scende in campo Alfonso Bonafede. Nonostante il Viminale abbia chiesto cautela prima di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne che insieme ad altri compagni di classe ha telefonatao ai carabinieri contribuendo così a sventare il folle piano di Ousseynou Sy di lanciare uno scuolabus incendiato contro l'aeroporto do Linate, il Guardasigilli ha invitato Matteo Salvini a "dare subito la cittadinanza al ragazzino". ...

Bonafede sfida Salvini : "Bisogna dare la cittadinanza a Rami" : Dopo Luigi Di Maio, scende in campo Alfonso Bonafede. Nonostante il Viminale abbia chiesto cautela prima di concedere la cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne che insieme ad altri compagni di classe ha telefonatao ai carabinieri contribuendo così a sventare il folle piano di Ousseynou Sy di lanciare uno scuolabus incendiato contro l'aeroporto do Linate, il Guardasigilli ha invitato Matteo Salvini a "dare subito la cittadinanza al ragazzino". ...

Cittadinanza a Ramy - M5s e Salvini litigano pure sul ragazzino eroe del bus : Il vicepremier della Lega torna a parlare del 13enne che era sul bus dirottato e incendiato mercoledì a San Donato Milanese...

Salvini - no a cittadinanza facile : ANSA, - ROMA, 26 MAR - 'Falsificavano gli esami per concedere agli immigrati falsi attestati di conoscenza della lingua italiana, così da ottenere i permessi di soggiorno. Una maxi truffa che ha ...

Cittadinanza a Ramy - Lega e M5s divisi. Di Maio e Bonafede : “Diamogliela”. Ma per Salvini : “Non ci sono i presupposti” : “Diamo la Cittadinanza a questo ragazzo“. Dalle pagine del Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la volontà sua e del Movimento 5 Stelle di accogliere la richiesta di Ramy Shehata, il ragazzino di origine egiziana che ha sventato l’attacco al bus di San Donato milanese, e concedergli la Cittadinanza italiana per meriti. Parole che suonano come una replica al suo omologo Matteo Salvini, che prima ...

Scuolabus - Salvini frena su cittadinanza al 13enne Ramy : “Per ora non ci sono gli elementi per concederla” : “Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza a Ramy”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. “Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro”, ha detto Salvini. “Se qualcuno la cittadinanza ...